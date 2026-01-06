다카이치 “中과 소통 중요… 대화에 열려 있다”

한중 정상회담 의식한 듯 신중 발언

마두로 사태엔 “민주주의 회복 노력”

2026-01-06 5면

한중 정상회담이 열린 5일 다카이치 사나에 일본 총리는 중국과의 관계에 대해 “대화 채널을 닫지 않겠다”는 원칙론을 밝혔다.다카이치 총리는 이날 혼슈 중부 미에현 이세시 이세신궁을 참배한 뒤 열린 정례 신년 기자회견에서 중국과의 외교 현안에 대한 질문을 받고 “중국과는 전략적 호혜 관계를 포괄적으로 추진하며 건설적이고 안정적인 관계를 구축한다는 방침은 변함이 없다”고 말했다. 이어 그는 “과제가 많기 때문에 의사소통이 중요하다”며 “중국과의 대화 채널을 닫는 일은 하지 않고 있다”고 덧붙였다.다카이치 총리의 이런 신중한 발언은 지난해 11월 대만 유사시를 둘러싼 그의 국회 발언 이후 중일 갈등이 이어지고 있는 상황을 의식한 것으로 풀이된다. 중국은 다카이치 총리의 대만 유사시 발언을 문제 삼아 일본에 대한 압박 수위를 높여왔다. 요미우리신문은 이날 “중국이 다카이치 총리의 ‘대만 유사시’ 발언 이후 대일 압박을 강화하는 가운데 한국을 상대적으로 중시해 한일 간 거리를 벌리려는 움직임을 보이고 있다”고 분석했다. 중일관계가 경색된 국면에서 중국이 한국과의 관계를 외교적 카드로 활용하며 역내 외교 구도를 조정하려는 의도가 엿보인다는 것이다.한편 다카이치 총리는 미국과의 관계에 대해서는 “정상 간 전화 통화를 포함해 다양한 수준에서 긴밀한 의사소통을 이어가고 있다”고 밝혔다. 최근 도널드 트럼프 미국 대통령과의 통화에서 다시 한번 방미 초청을 받았으며 올해 봄 방문을 목표로 구체적인 일정 조율을 진행하고 있다고 설명했다. 미국의 베네수엘라 군사 행동과 관련해서는 “자유와 민주주의, 법치라는 기본적 가치에 기초해 베네수엘라의 민주주의 회복과 정세 안정화를 위한 외교 노력을 계속해 나가겠다”며 군사작전에 대한 구체적 평가를 자제했다. 다카이치는 전날 엑스(X) 계정에 올린 글에서도 같은 입장을 나타낸 바 있다.도쿄 명희진 특파원