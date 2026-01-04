“무서워서 못 가” 배우 인신매매에 초토화된 ‘인기 관광국’…350만명 증발

이미지 확대 태국 관광지 모습. 픽사베이

이미지 확대 태국의 바트화. 123rf

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

중국 배우 납치 사건을 시작으로 홍수와 국경 분쟁까지 겹치면서 지난해 태국을 찾은 외국인 관광객 수가 전년 대비 10% 가까운 급락세를 기록할 것으로 전망됐다. 여기에 물가까지 급등하면서 ‘동남아 관광 1위 국가’ 자리를 베트남에 내줄 위기에 처했다.3일(현지시간) 현지 매체 타이 이그재미너 등 외신에 따르면, 태국 관광청은 2025년 외국인 관광객이 3200만명에 그칠 것으로 전망했다. 전년도의 3550만명보다 9.8% 줄어든 수치다.지난해 초만 해도 태국 정부는 관광객 4000만명 유치를 자신했다. 그러나 악재가 이어지자 목표치를 3800만명으로 낮췄고, 다시 3500만명으로 조정했다. 최종 전망은 3200만명까지 추락했다.위기의 시작은 중국 배우 납치 사건이었다. 중국의 유명 배우 왕싱은 지난해 초 태국에 입국했다가 미얀마 접경 지대의 온라인 사기 조직에 납치됐다. 머리를 삭발당한 채 강제 노동에 시달리던 그는 나흘 만에 구출됐다.이 사건은 중국 내에서 ‘태국 여행 공포증’을 일으키며 관광객이 급감하는 결정적 계기가 됐다. 중국 소셜미디어(SNS)에는 태국을 범죄 소굴로 묘사하는 글이 퍼졌고 국가 이미지는 곤두박질쳤다. 설상가상으로 태국을 범죄 도시로 그린 중국 영화들이 잇따라 흥행하며 불안감을 키우며 중국인 관광객이 급감했다.7월에는 태국과 캄보디아 국경에서 무력 충돌이 벌어졌고, 성수기를 강타한 남부 지역 홍수도 언론에 대대적으로 다뤄지면서 관광지로서의 신뢰가 바닥을 쳤다.태국의 높은 교통사고율도 발목을 잡고 있다. 오토바이 사고로 외국인 관광객이 다치거나 목숨을 잃는 사고가 끊이지 않으며 ‘위험한 나라’라는 인식이 확산됐다.무엇보다 태국 통화인 바트화 강세가 관광업에 치명타를 입혔다. 금값이 폭등하자 태국인들이 보유하던 금을 대거 팔면서 바트화 가치가 올랐다. 여기에 캄보디아 사기 조직 등 범죄 집단 자금이 태국으로 흘러들어오며 바트화 가치를 더 끌어올렸다는 분석도 나온다.바트화 가치가 오르자 외국인들의 현지 여행 비용 부담이 커졌다. 수도 방콕은 동남아시아에서 가장 비싼 도시 중 하나로 전락했다. 바트화 강세에 현지 물가 상승까지 겹치며 방콕의 고급 식당과 스파 비용이 일부 유럽 도시와 비슷하거나 오히려 더 비싸졌다는 평가까지 나왔다.가성비를 따지는 여행객들은 발길을 베트남으로 돌리기 시작했다. 베트남은 새로운 관광지를 개발하고 저렴한 가격을 내세우며 빠르게 치고 올라오고 있다. 태국 관광청도 “알뜰한 여행객들 사이에서 베트남 인기가 높아지고 있다”고 인정했다.지난해 1월 1일부터 12월 7일까지 태국을 찾은 외국인은 3027만명으로 집계됐다. 관광 수입은 약 1조 4000억 바트(약 64조원)에 달했다. 하지만 단기 반등에도 전반적인 전망은 여전히 어둡다는 게 중론이다.김성은 기자