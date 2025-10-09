[포토] 이스라엘-하마스 평화구상 합의

1 / 9 이미지 확대 지난달 29일 백악관에서 정상회담을 연 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 도널드 트럼프 미국 대통령

2025-10-09 AFP=연합뉴스.



이미지 확대 휴전 합의 소식에 기뻐하는 가자지구 주민들

2025-10-09 로이터=연합뉴스.

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 이스라엘과 하마스가 2025년 10월 9일 이스라엘 텔아비브의 ‘호스티지 광장’에서 가자지구 휴전의 1단계에 합의했다고 발표한 후 사람들이 축하하고 있습니다. 로이터=연합뉴스 .2025-10-09

이미지 확대 인질 마탄 장가우커의 어머니인 에이나브 장가우커는 도널드 트럼프 미국 대통령이 “인질 광장”에서 이스라엘과 하마스가 가자 휴전의 1단계에 합의했다고 발표한 후 반응하고 있습니다. 2025-10-09 연합뉴스

이미지 확대 트럼프가 이스라엘과 하마스가 1단계에 합의했다고 발표한 후 사람들이 축하하는 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령을 묘사한 마스크를 쓴 사람이 이스라엘 국기와 하트 모양의 풍선을 들고 있습니다 2025-10-09 로이터=연합뉴스

이미지 확대 이스라엘 인질 마탄 장가우커의 여동생이자 어머니인 나탈리 장가우커와 에이나브 장가우커가 도널드 트럼프 미국 대통령이 이스라엘과 하마스가 합의했다고 발표한 후 축하 행사에서 반응하고 있습니다.2025-10-09 로이터=연합뉴스

이미지 확대 이스라엘 인질 마탄 장가우커의 여동생이자 어머니인 나탈리 장가우커와 에이나브 장가우커가 도널드 트럼프 미국 대통령이 이스라엘과 하마스가 합의했다고 발표한 후 축하 행사에서 반응하고 있습니다. 로이터=연합뉴스

이미지 확대 인질 마탄 장가우커의 어머니인 에이나브 장가우커가 이스라엘과 하마스가 가자지구 휴전의 1단계에 합의했다고 발표한 후 축하 행사에서 반응하고 있습니다. 2025-10-09 로이터=연합뉴스

이미지 확대 이스라엘 인질 마탄 장가우커의 여동생이자 어머니인 나탈리 장가우커와 에이나브 장가우커가 도널드 트럼프 미국 대통령이 이스라엘과 하마스가 합의했다고 발표한 후 축하 행사에서 반응하고 있습니다.2025-10-09 로이터=연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

도널드 트럼프 미국 대통령이 이스라엘과 하마스가 2025년 10월 9일 이스라엘 텔아비브의 ‘호스티지 광장’에서 가자지구 휴전의 1단계에 합의했다고 발표한 후 사람들이 축하하고 있다.온라인뉴스팀