인도 남성, 韓여성 향해 ‘주먹인사→포옹→사랑한다’…네티즌 “선 넘었다” 분노

이미지 확대 인도 델리 인디아 게이트에서 한국인 여성 관광객들에게 주먹인사와 포옹을 요구하며 “귀엽다, 사랑해”라고 말한 현지 남성의 모습. 이 영상이 소셜미디어(SNS)에서 확산되며 논란이 일고 있다. 인스타그램 캡처

인도 델리에서 한국인 여성 관광객들에게 주먹인사와 포옹을 요구한 뒤 “귀엽다, 사랑해”라고 말한 현지 남성의 영상이 소셜미디어(SNS)에서 큰 논란이 되고 있다. 많은 누리꾼들이 이 행동을 무례하고 부적절한 괴롭힘이라며 비판하고 있다.20일(현지시간) 현지 NDTV는 델리의 시내 중심부 광장인 인디아 게이트에서 인도 남성이 한국인 여성 관광객 2명과 나눈 짧은 만남이 SNS에서 분노를 촉발하고 있다고 보도했다.인스타그램에 공유된 이 영상에는 한 인도 남성이 기념물을 구경하는 한국인 여성들에게 다가가는 모습이 담겨 있다.그는 처음에는 “안녕하세요, 실례합니다, 내 꿈, 펀치, 펀치”라고 말하며 주먹인사를 요청하려는 듯 보였다.그의 말을 이해하지 못한 여성 중 한 명이 “나를 때리고 싶다는 거예요?”라고 답했다.영상을 촬영하던 다른 사람이 “주먹인사”라고 설명한 후 여성들이 응해주었다.그러자 남성은 “다른 소원”이라며 관광객들과 포옹하고 싶다고 했다. 여성 중 한명이 “주먹인사를 하고 싶다는 너의 소원은 이뤄졌다”고 반복해서 말하며 완곡하게 거절했으나 이 남성은 계속해서 포옹을 요구했다.결국 다른 여성이 나서서 이 남성을 안아줬으나, 짧은 포옹 동안 불편함을 느끼는 표정과 몸짓을 보였다.남성이 떠나면서 “너무 귀엽다. 사랑한다”며 손을 내밀자 여성들은 웃으며 상황을 넘기려고 하는 듯했다.“인도 현지인이 한국 여성들을 만나다”라는 제목으로 올라온 이 짧은 영상은 SNS에서 순식간에 퍼졌다.네티즌들은 강한 비판을 쏟아냈다.한 누리꾼은 “인도에서 이런 일을 겪게 해 죄송하다”는 짧은 댓글로 사과의 뜻을 전했다.일부는 여성 관광객들의 어색한 반응에 주목했다. “포옹할 때 그 여성이 숨을 멈췄다”며 불편했던 상황을 묘사한 댓글도 있었다.이 남성의 계속되는 요구에 대해서도 거센 반발이 이어졌다. “주먹인사에서 시작해서 포옹, 그리고 사랑한다는 말까지? 이건 재미가 아니라 괴롭힘”이라는 지적이 나왔다.적절한 거리두기의 필요성을 언급하는 의견들도 많았다. “인도에 가면 이런 사람들을 조심하라”는 조언성 댓글이 달렸다.근본적인 해결책을 제시하는 목소리도 있었다. “역시 교육이 답이다”라는 의견과 함께 “한국 관광객들을 괴롭힌 남성들을 경찰이 처벌해야 한다”는 강경한 주장도 제기됐다.김성은 기자