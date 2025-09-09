10년 묵은 동전만한 ‘귀지 덩어리’가 쑥…뽑은 순간 소름, 무슨 일이

이미지 확대 영국에서 청력 손실로 고생하던 남성이 동전 크기 귀지 덩어리를 빼낸 뒤 즉시 소리를 되찾아 소셜미디어(SNS)에서 화제를 모으고 있다. 위 사진은 기사 본문과 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

10년간 귀에 쌓인 귀지 때문에 자신의 목소리도 제대로 듣지 못하고 끊임없는 이명에 시달렸던 영국 남성이 청력 전문가의 도움으로 동전 크기의 귀지를 제거하고 청력을 되찾아 화제다.8일(현지시간) 데일리메일 보도에 따르면, 영국의 남성인 제이슨이 10년 동안 쌓인 귀지를 제거하고 청력을 되찾는 과정이 온라인에서 큰 관심을 받고 있다.제이슨은 10년간 자신의 목소리를 제대로 듣지 못했고 귀에서 계속 울리는 소리에 괴로워했다.이 모든 원인은 귀 안에 쌓인 귀지 때문이었다.귀지는 귀에서 자연스럽게 만들어지는 끈적한 물질로, 민감한 귀 내부를 먼지와 세균으로부터 보호하는 역할을 한다. 하지만 너무 많이 쌓이면 청력 손실을 일으켜 일상생활 전반에 영향을 미칠 수 있다.한국인을 비롯해 동아시아인 대부분이 마른 귀지를 갖고 있는 데 비해 유럽인의 귀지는 눅눅하고 끈적한 것으로 알려져 있다.스티븐 헤일 히어링의 이명 전문가인 청력학자 캐리스 라운트는 제이슨의 귀에 10년 넘게 박혀있던 귀지 덩어리를 제거하는 모습을 틱톡에 올렸다. 이 영상은 현재까지 2150만회 이상 조회수를 기록하며 화제를 모았다.청력학자는 먼저 카메라가 달린 확대 도구인 이경을 사용해 귀 안을 살펴보고 막힌 정도를 확인했다. 그 다음 작은 흡입관과 탐침을 사용해 약 1.8㎝ 정도의 5펜스 동전 크기만 한 큰 귀지 덩어리를 한 번에 조심스럽게 뽑아냈다.제이슨은 “세상에, 이제 들리네요. 정말 다르네요. 제 목소리가 들려요. 소리가 10데시벨은 커진 것 같아요”라며 변화에 기뻐했다.청력학자는 이후 채널의 2만 9000명 팔로워들에게 제이슨의 귀를 막고 있던 ‘큰 덩어리’와 치료 전후 비교 사진을 보여줬다. 치료 후 사진에서는 제이슨의 귀가 완전히 깨끗해진 모습을 확인할 수 있다.영국 국가보건서비스(NHS)에 따르면 영국 잉글랜드에서만 약 230만명에게 전문적인 귀지 제거 치료가 필요하지만, 이 서비스를 받을 수 있는지는 사는 지역에 따라 제각각이다.이런 상황에서 많은 사람들이 집에서 혼자 귀지를 파내려고 하는데, 보건당국은 이를 ‘위험한 행동’이라고 경고한다. 귀 안쪽이나 고막이 다치고 아프거나 피가 날 수 있어서다.전문가들은 ‘팔꿈치보다 작은 것은 절대 귀에 넣어서는 안 된다’고 입을 모아 조언한다고 데일리메일은 덧붙였다.김성은 기자