[속보] 조르지오 아르마니 별세

이미지 확대 이탈리아 패션 디자이너 조르지오 아르마니가 28일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 2025 S/S 패션위크에서 프레젠테이션을 마치고 박수갈채를 받고 있다. 2025.1.28 파리 AFP 연합뉴스

이탈리아 패션계의 거장 조르지오 아르마니(91)가 세상을 떠났다.4일(현지시간) AFP통신에 따르면 아르마니 그룹은 성명을 통해 “무한한 슬픔 가운데, 그룹 창립자이자 창조자이며 지칠 줄 모르는 원동력이었던 조르지오 아르마니의 별세를 알린다”라고 발표했다.이어 “아르마니는 사랑하는 이들의 곁에서 평온히 눈을 감았다”고 전했다.아르마니는 이탈리아 패션의 상징이었다.그는 1975년 사업 파트너이자 친구였던 세르지오 갈레오티와 함께 자신의 이름을 딴 브랜드 조르지오 아르마니를 설립했다.디자이너로서의 감각과 사업가로서의 면모를 모두 갖춘 아르마니는 연간 약 23억 유로(약 3조 7355억원)의 매출을 올리는 브랜드를 직접 이끌며 ‘킹 조르지오’(Re Giorgio)라는 수식어를 얻었다.아르마니는 컬렉션의 세부 사항은 물론 광고와 런웨이 직전 모델들의 헤어 스타일까지 손수 챙기며 사업 전반을 꼼꼼히 지휘해왔다.올해 1월 2025 S/S 패션위크 때만 해도 무대를 직접 진두지휘했을 만큼 정정했지만, 최근 건강이 악화하면서 6월 밀라노 패션위크에는 불참했다. 그의 경력에서 처음 있는 일이었다.그룹 측에 따르면 오는 6일 이탈리아 밀라노에 조문실이 마련될 예정이며, 장례식은 추후 비공개로 진행된다.권윤희 기자