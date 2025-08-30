시진핑 左김정은 右푸틴, 북중러 독재자 3인방 집결 ‘사상 초유’…세계 시선 톈안먼에

러 “北김정은과 양자회담도 타진 중”

이미지 확대 9월 3일 중국 전승절 80주년 열병식 행사에 참석한 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 톈안먼 망루에 올라 각각 시진핑 중국 주석의 오른쪽과 왼쪽에 나란히 서서 열병식을 지켜보는 모습을 예상한 그림. 인공지능 생성

이미지 확대 전승절 80주년 앞둔 톈안먼 중국 전승절 80주년 열병식 준비가 이뤄지고 있는 29일 오후 베이징 톈안먼의 모습. 2025.8.29 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

북한·중국·러시아 정상이 집결한다. 탈냉전 이후 처음으로 북·중·러 지도자가 한자리에 모이는 사상 초유의 구도가 형성되면서, 세계의 시선은 톈안먼에 쏠리고 있다.29일(현지시간) 러시아 크렘린궁에 따르면 오는 9월 3일 중국 전승절 80주년 열병식 행사 때 시진핑 중국 주석을 중심으로 우측에는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이, 좌측에는 김정은 북한 국무위원장이 착석한다.앞서 중국은 전날 푸틴 대통령과 김 위원장의 전승절 열병식 행사 참석을 공식 발표했다. 이후 북·중·러 정상이 나란히 설 것으로 전망됐는데, 중국이 김 위원장을 시 주석 왼쪽에 배치한 것이 크렘린궁을 통해 확인됐다.열병식 자리 배치는 ‘망루 외교’라 불릴 정도로 중국이 신경을 쓰는 부분이다.10년 전에는 한·중·러 정상이 나란히 자리했다.박근혜 전 대통령은 2015년 9월 3일 중국 전승절 70주년 기념행사 당시 한국 정상 가운데 최초로 톈안먼 망루에 올라 중국의 열병식을 지켜본 바 있다. 박 전 대통령은 톈안먼 광장을 바라보는 방향으로 시 주석의 오른편으로 두 번째 자리에 앉아 열병식을 지켜봤다.반면 북한 측 대표로 참석했지만 국가 정상이 아니었던 최룡해 당비서는 톈안먼 성루 앞줄의 오른쪽 끝 편에 자리했고, 시 주석과의 단독 면담도 없었다.꼭 10년 만의 열병식에서는 북·중·러 정상이 나란히 망루에 서게 되면서, 한국 대통령의 일본·미국 방문 이후 ‘한·미·일 대 북·중·러’ 구도가 다시금 선명해졌다.미국 CNN방송도 “독재정권 지도자 3명이 베이징 톈안먼 성루 위에 나란히 서서 단체 사진을 찍고 명확한 단결 의지를 드러낼 무대”라고 짚었다.반면 중국이 북한의 대화 복귀를 견인하는 창구 역할을 함으로써 오히려 이번 김 위원장 방중이 북미 대화를 촉진하는 계기가 될 수 있다는 분석도 제기된다.크렘린궁에 따르면 러시아와 북한은 중국 전승절 열병식 행사 참석을 계기로 양자회담도 타진하고 있다.회담이 성사될 경우 2023년 9월 러시아 극동, 2024년 6월 북한 평양에서 열린 정상회담 이후 약 1년 3개월 만의 북러 양자회담이 열리게 된다.러시아와 북한은 지난해 정상회담에서 ‘포괄적 전략적 동반자 관계 조약’을 체결한 뒤 밀착을 가속하고 있다.권윤희 기자