교통장관, 홍보영상서 ‘시속 225㎞’ 과속…“딱 걸렸다” 튀르키예 들썩 (영상) [포착]

논란에 자진신고…과태료 공개

이미지 확대 압둘카디르 우랄로을루 튀르키예 교통인프라부 장관은 24일(현지시간) 소셜미디어(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 직접 차를 몰고 고속도로를 달리는 홍보영상을 올렸다가, 과속 사실이 들통나 사과했다. 2025.8.24 장관 엑스

이미지 확대 압둘카디르 우랄로을루 튀르키예 교통인프라부 장관은 24일(현지시간) 소셜미디어(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 직접 차를 몰고 고속도로를 달리는 홍보영상을 올렸다가, 과속 사실이 들통나 사과했다. 2025.8.24 장관 엑스

이미지 확대 압둘카디르 우랄로을루 튀르키예 교통인프라부 장관은 24일(현지시간) 소셜미디어(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 직접 차를 몰고 고속도로를 달리는 홍보영상을 올렸다가, 과속 사실이 들통나 사과했다. 2025.8.24 장관 엑스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

다른 누구도 아닌 교통부 장관이, 다른 곳도 아닌 홍보영상 속에서 ‘과속’했다가 예리한 시민들 눈에 덜미가 잡혔다.25일(현지시간) 압둘카디르 우랄로을루 튀르키예 교통인프라부 장관은 소셜미디어(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 “앙카라-니으데 고속도로의 현재 상황을 확인하려고 운전석에 앉았다가 잠깐 나도 모르게 제한속도를 초과했다”며 “이 영상을 자진신고했다”라고 밝혔다.앞서 장관은 24일 “민요와 함께하는 앙카라-니으데 고속도로. 우리는 지칠 때마다 대통령으로부터 영감을 받아 ‘아직 충분히 노력하지 않았다’고 말하며 다시 길을 나선다”라는 글과 함께 직접 차를 몰고 고속도로를 달리는 영상을 엑스에 올렸다.“이 정도로는 충분하지 않다”라던 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령의 과거 발언을 인용한 대통령 추앙 겸 고속도로 홍보영상이었다.하지만 의도와 달리 엉뚱한 곳에서 논란이 터졌다.장관의 게시물에는 “제한속도가 시속 최고 140㎞인 길에서 210㎞로 달렸다”, “도로교통법상 시민이 시속 223㎞로 운전하면 어떤 처벌을 받게 되나” 라는 비난 댓글이 달렸다.한 네티즌은 “이 영상을 휴대전화기에 저장했다”며 “앞으로 도로에서 과태료를 부과받으면 법원에 이의를 제기하고 당신을 본보기로 삼을 것”이라고 비꼬기도 했다.실제로 영상에서는 장관이 직접 모는 승용차 계기판에 속도가 시속 최고 225㎞까지 올라가는 모습을 볼 수 있었다.논란이 일자 우랄로을루 장관은 이튿날 자진신고로 받은 과태료 고지서 사진을 올리며 “제한속도 준수는 모두의 의무이며, 교통경찰이 필요한 처벌을 내렸다. 앞으로 더욱 조심하겠다”라고 사과했다.한편 영상에 등장하는 앙카라-니으데 고속도로는 연결도로를 포함해 전체 약 330㎞ 길이 노선이다.2020년 12월 전체 구간이 완전 개통되어 운영에 들어갔으며, 기존 4시간 넘게 소요되던 이동시간은 약 2시간 22분으로 절반 가까이 단축됐다.사고 감지, 교통 센서, 기상 관측, 통합 관제 시스템 등 첨단 기술이 적용된 스마트 고속도로다.권윤희 기자