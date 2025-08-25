트럼프 “로저 클레멘스 명예의 전당 올라야”…이번엔 MLB 개입

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 투수 최고의 영예 사이영상을 7차례 수상했지만 금지 약물 복용 혐의를 받고 있는 전직 미프로야구 메이저리그(MLB) 선수 로저 클레멘스에 대해 즉각 명예의 전당에 입회해야 한다고 주장했다. 과거에도 종종 스포츠계에 ‘훈수’를 뒀던 트럼프 대통령이 특정 선수를 위해 노골적으로 개입한다는 지적이 나온다.트럼프 대통령은 24일(현지시간) 트루스소셜에서 “어제 위대한 클레멘스와 그의 아들 케이시와 골프를 쳤다”며 “클레멘스는 역사상 몇 안 되는 위대한 투수 중 한 명으로 354승을 거두고 사이영상을 7번이나 수상했다. 월드시리즈에서도 2번이나 우승했다”고 그를 소개했다. 이어 “지금 당장 야구 명예의 전당에 들어가야 한다. 사람들은 그가 약물을 복용했다고 생각하지만, 아무것도 증명되지 않았다. 그는 (약물검사에서) 양성 반응을 보인 적이 없었고, 처음부터 이를 전면 부인했다”고 적었다.클레멘스는 뛰어난 성적에도 선수 시절 금지약물을 복용한 것이 사실상 인정되면서 미국야구기자협회(BBWAA)의 명예의 전당 입회 투표에서 번번이 떨어졌다. 지난 2022년에도 65.2%(257표)의 득표율에 그쳐 10년 연속 명예의 전당 입성 기준(75%)을 충족하지 못했고 후보 자격도 상실했다.‘골프광’이면서 스포츠에 관심이 많은 트럼프 대통령은 기존에도 프로 스포츠에 종종 개입해왔다. 대중의 관심이 많은 스포츠를 통해 자신을 돋보이게 하는 것이다. 전날엔 미국과 유럽의 골프 대항전인 ‘라이더컵’의 미국팀 단장 키건 브래들리가 선수로 뛰어야 한다고 트루스소셜에서 주장하기도 했다.워싱턴 임주형 특파원