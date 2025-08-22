“나한테 윙크한 女변호사, 유리한 판결” 인도 전 대법 판사 발언 파문

이미지 확대 인도의 마칸데이 카주 전 대법원 판사. 소셜미디어(SNS) 캡처

인도 전직 대법원 판사가 여성 변호사에게 윙크로 유리한 판결을 얻으라고 조언해 사법부의 신뢰를 뒤흔드는 전국적인 파문을 일으켰다.21일(현지시간) CNN-뉴스18 등 현지 언론 보도에 따르면, 마칸데이 카주 전 대법원 판사가 소셜미디어(SNS)에서 부적절한 발언으로 뭇매를 맞고 있다.한 여성 변호사가 엑스(X)에 “법정에서 효과적으로 변론하는 방법을 알고 싶다”고 질문을 올린 게 사건의 발단이 됐다.여기에 카주 전 판사는 “내게 윙크한 모든 여성 변호사들은 유리한 판결을 받았다”는 답글을 달았다.이 글은 순식간에 퍼져나가며 많은 사람들의 분노를 샀다.현지 변호사들을 비롯한 누리꾼들은 “품위 없는 발언”이라며 “사법부를 모독하는 행위”라고 강하게 비판했다.비판 여론이 거세지자 카주 전 판사는 해당 게시글을 삭제했다.하지만 이미 수많은 누리꾼들이 스크린숏을 저장해둔 터라 SNS를 통해 계속해서 논란이 확산하고 있다.한 변호사는 “게시글은 삭제됐지만, 그가 내린 모든 판결을 다시 검토해야 한다”면서 후속 조치를 촉구했다.2011년 대법원에서 은퇴한 카주 전 판사는 논란 제조기로 악명 높다.그는 평소 정치, 문학, 철학 등 다양한 주제로 자주 자신의 의견을 표현하며 때로는 개인적 일화를 섞은 도발적 글쓰기를 즐겨왔다.2020년 하트라스 집단 성폭행 사건 당시에는 “성폭행은 남성의 자연스러운 충동”이라는 충격 발언을 쏟아냈다.이어 “실업과 결혼하지 못하는 상황이 성범죄를 부추긴다”며 “일자리 창출이 성폭력 해법”이라는 황당한 논리를 펼쳐 사회적 공분을 샀다.그는 마드라스·델리 고등법원 수석판사를 거쳐 2006년 대법원 판사가 됐다. 은퇴한 후 2014년까지 인도 언론위원회 위원장을 맡았다.김성은 기자