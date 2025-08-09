메뉴
[속보] 캄차카반도 남남동쪽 해역 규모 6.0 지진

이정수 기자
이정수 기자
수정 2025-08-09 23:36
입력 2025-08-09 23:36
기상청 제공
기상청 제공


9일 오후 11시 4분 7초(한국시간) 러시아 캄차카반도 페트로파블롭스크-캄차츠키 남남동쪽 338㎞ 해역에서 규모 6.0의 지진이 발생했다고 기상청이 외국 관측 기관 등을 인용해 전했다.



진앙은 북위 50.06도, 동경 159.77도이며 지진 발생 깊이는 10㎞다.

이정수 기자
