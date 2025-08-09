무심코 여권에 ‘이 도장’ 찍었다가…“입국 거부 낭패당할 수도”

이미지 확대 자료 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전 세계 유명 관광지의 기념 도장을 무심코 여권에 찍었다가 입국을 거부당할 수 있다는 경고가 나왔다.지난 5일(현지시간) 영국 데일리메일, 더미러 등은 페루의 마추픽추, 독일의 체크포인트 찰리 등 세계 주요 관광 명소의 기념 도장을 여권에 찍었다가 낭패를 볼 수 있다고 보도했다.실제로 일부 국가에서 관광지의 기념 도장이 찍힌 여권을 손상·변조되었다고 판단해 여권을 새로 교체해야 하는 사례도 있었다고 한다.보도에 따르면 영국 정부도 여권에 비공식 도장이나 낙서, 손 글씨, 얼룩 등이 있으면 여권 손상으로 간주한다. 여권에 잉크 얼룩이나 물에 젖은 자국이 있는 경우도 마찬가지다.전문가들은 출국 전 여권 상태를 확인하고 낙서나 손상된 부분이 있으면 미리 새 여권을 재발급받는 것이 낫다고 조언한다.전문가들은 또한 기념 도장을 받고 싶다면 여권이 아닌 엽서, 종이 등에 찍는 것이 안전하다고 강조했다.미국의 여름 캠프 여행사 ‘와일드팩스’ 디렉터인 제이미 프레이저는 “기념 도장을 찍는 행위는 여권을 무효로 만들 수 있다”며 “기념 도장의 크기가 작아도 큰 문제로 이어질 수 있다”고 강조했다.조희선 기자