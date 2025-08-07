“도선생, 그 차가 그렇게 좋소?”…美서 평균 대비 39배 털린 스포츠카

이미지 확대 제너럴모터스(GM) 쉐보레 브랜드의 고성능 스포츠카 ‘ZL1’. GM

미국에서 자동차 도난 범죄자들이 가장 선호하는 차량은 고성능 스포츠카인 ‘쉐보레 카마로 ZL1’으로 나타났다. 반대로 전기차는 충전 시설과 보안 기술 때문에 도둑들이 기피하는 차종으로 조사됐다.CBS뉴스는 7일(현지시간) 미국 ‘고속도로 손실 데이터 연구소’(HLDI)가 최근 발표한 보고서를 인용해 쉐보레 카마로 ZL1의 도난율이 2022~2024년형 차량 평균보다 39배나 높았다고 보도했다.연구소가 2021년부터 2024년에 걸쳐 2022~2024년형 차량들의 도난 데이터를 분석한 결과다.가격이 약 7만 5400달러(약 1억 400만원)인 카마로 ZL1은 일반 카마로의 고성능 버전이다.이 연구소의 매트 무어 최고보험운영책임자는 “카마로 ZL1은 고가 차량이라 도둑들에게 매력적인 데다 보안 결함으로 인해 상대적으로 도둑들이 훔치기 쉽다”고 말했다.‘쉐보레 카마로’ 일반 모델은 3위를 차지했다. 평균 차종보다 도난율이 13배 높았다. 2위는 ‘아큐라 TLX 4WD’였다.자동차 도둑들이 선호하는 차량 사이에는 몇 가지 공통된 특징이 발견됐다.비교적 비싸고 성능이 좋았다는 것이다. 미국에서 인기 있는 픽업트럭과 머슬카 역시 도둑들의 ‘사랑’(?)을 듬뿍 받았다.반면 도둑들이 가장 기피하는 차량들에도 공통점이 있었다. 도난율 최하위 20개 차종 중 8개가 전기차였다. 1~3위를 테슬라가 독점했다. 테슬라 ‘모델 3 4WD’(1위), ‘모델 Y 4WD’(2위), ‘모델 3 2WD’(3위) 순이었다.무어 책임자는 “전기차는 충전 때문에 차고에 보관되는 경우가 많고, 길거리에서 밤새 주차되는 경우가 적어 도난될 위험이 적다”고 설명했다.김성은 기자