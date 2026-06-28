[씨줄날줄] ‘운칠기삼’ 한국 축구

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2026-06-29 27면

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지난 25일 2026 FIFA 북중미월드컵 조별리그 최종전에서 한국이 남아프리카공화국에 0-1로 무기력하게 패한 뒤, 전 국민이 사흘 동안 ‘경우의 수’를 따졌다. 조별 3위팀이 하나씩 정해질 때마다 승점과 골득실을 헤아렸던 그 사흘은 구글 트렌드에 고스란히 남았다.‘32강’ 검색량은 남아공전 패배 직후인 지난 25일 낮 처음 치솟았다. 당시 통계업체 옵타가 매긴 한국 진출 확률은 87.76%. 26일 조 3위 경쟁국들이 32강 자리를 채우자 확률은 53.24%가 됐고, 27일 이란마저 G조 3위에 올라서면서 31.51%까지 내려갔다. 그리고 어제 오전 10시 36분, 32강 탈락이 확정됐다.경우의 수는 한국 월드컵의 오랜 숙명이다시피 했다. 한국은 1986년부터 빠짐없이 본선 무대를 밟았지만, 우리 경기를 끝낸 뒤에도 다른 조 경기를 보며 가슴앓이를 해야 했다. 계산기를 두드릴 수 있다는 건 그래도 가능성이 남았다는 것. 1998년 프랑스월드컵, 홍명보 감독이 처음 지휘한 2014년 브라질월드컵처럼 따져 볼 기회조차 없이 짐을 싼 적도 있다.숙명의 그늘을 벗어났던 것이 4강의 기적을 빚었던 2002년. 이후 자력으로 16강 문을 연 2010년 남아공월드컵, 포르투갈을 꺾고 막차를 탔던 2022년 카타르월드컵까지 한국은 제 손으로 운명을 여는 법을 익혀 가는 듯했다. 그러나 이번에 다시 무너졌다.지난 2024년 7월 대한축구협회는 검증된 외국인 후보를 따지는 절차를 생략한 채 홍명보 감독을 추대하듯 선임했다. 지난해 10월 브라질에 0-5, 올해 3월 코트디부아르에 0-4로 무너졌어도 전술을 가다듬으려는 노력은 없었다.위기 때마다 팬들과 전문가들은 무엇이 잘못됐는지 지적했지만 허사였다. 홍 감독에게 명예 회복의 기회를 주겠다는 협회의 믿음만 공고했을 뿐. 실패한 감독은 정몽규 회장의 비호 속에 건재할 수 있었다. 하지만 더는 협회 개혁을 미룰 수 없다는 성난 목소리가 들끓고 있다.홍희경 논설위원