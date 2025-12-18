[씨줄날줄] 배추 국장, 빵 서기관, 우유 사무관

이미지 확대

이명박 정부 출범 첫해인 2008년 소비자물가 상승률은 4.7%였다. 글로벌 금융위기 극복을 위해 전 세계적으로 엄청난 유동성이 공급된 때였다. 그 이후 2%대로 내려온 소비자물가는 2011년 4.0%로 다시 치솟았다. 이명박 대통령은 2012년 첫 국무회의에서 품목별 담당자를 정한 물가관리실명제를 지시했다. 정부의 작위적인 물가관리 실패를 풍자할 때마다 소환되는 ‘배추 국장’의 탄생 배경이다. 52개 생활물가를 묶은 ‘MB물가지수’도 나왔다.‘배추 국장’이 나온 이후에도 배추값은 요동쳤다. 배추는 지역을 바꿔 사계절 재배된다. 재배 기간이 2~3개월이라 기상 여건의 영향을 많이 받는다. ‘금(金)배추’를 막으려면 생산과 유통체계 관리가 중요하다.러시아가 우크라이나를 침공한 2022년 소비자물가 상승률이 5.1%가 되자 물가책임관이 이듬해 부활했다. 신선 농축산물은 물론 빵·우유·라면 등 9개 가공식품 담당자도 지정됐다. 빵 서기관, 우유·라면 사무관 등이 생겼다. 전담자가 지정된 농식품이 28개였다.물가책임관이 돌아온다. 기획재정부는 지난 11일 신년 업무보고에서 부처별 차관급 물가안정책임관을 두는 물가관리 대책을 발표했다. 소비자물가를 구성하는 458개 전 품목이 대상이다.이창용 한국은행 총재는 어제 ‘물가안정목표 운영상황 점검’ 설명회에서 “(원달러) 환율이 물가에 미치는 영향이 크다”고 말했다. 한은은 환율이 10% 오르면 소비자물가 상승률은 0.3% 포인트 오른다고 추산한다. 환율은 79일째 1400원대다. 환율 상승은 1~3개월의 시차를 두고 국내 물가에 영향을 미친다.물가 상승은 선택지가 제한되는 서민들에게 더 가혹하다. 정부가 물가를 잡으려고 노력하는 것은 당연하지만 보다 근본적인 해결책이 뒷받침돼야 한다. 국내 투자 유인책, 외부 충격을 흡수할 수 있는 내수 중심 경제 구축 등이 절실하다. 그래야 물가책임관도 일할 맛이 나지 않겠나.전경하 논설위원