[길섶에서] 연봉 공시 기준 5억원

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2026-05-26 26면

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상장사 등기임원으로 연봉 5억원 이상이면 구체적 산정 기준을 포함해 연봉이 공시된다. 5억원 기준은 2013년에 정해졌다. 2018년부터는 미등기 임원과 직원도 사내 연봉 상위 5위에 들면 공시된다. 등기 이사가 아닌 주요 그룹 총수들의 연봉이 공개된 배경이다. 직원 연봉은 1인 평균으로 공개된다.SK하이닉스와 삼성전자 반도체 부문(DS)의 올해 성과급이 5억원을 넘을 전망이다. SK하이닉스는 반도체 부문만 있다. 삼성전자는 가전·모바일 부문(DX)이 합해져서 연봉이 공개된다. DS와 DX의 성과급 차이가 5억원이 넘으면 부문별 연봉 공개가 맞지 않나. 산정 기준까지 포함해서.공시는 주주 등 이해관계자들에게 다양한 정보를 제공하는 장치다. 공시 기준 5억원 설정 당시 해당 임원들이 많지 않을 것으로 예상됐지만 지금은 생산직 직원 수만 명도 해당된다. 세금도 떼기 전의 영업이익을 일정 비율로 나눠 갖는, ‘투자자도 못하는’ 일이니 공시 사항을 더욱 다듬어야겠다. 전 세계의 관심이 쏠렸는데 최소한 사후 공시를 보고 궁금증이 생기지 말아야 하지 않겠나.전경하 논설위원