[길섶에서] 바뀌는 아파트 이름

2025-09-01 30면

살고 있는 아파트 이름이 바뀐다. 서울 마포구에 살지만 아파트 이름에 ‘신촌’이 있다. 주변에 ‘신촌’이 들어간 단지들이 있어 그러려니 했다. ‘신촌’이 빠지고 ‘마포’가 들어가는 것이 핵심이다.언젠가 엘리베이터에서 불편할 수도 있다는 생각을 잠깐 했다. 이삿짐센터 직원이 어딘가로 전화해 추가 차량을 요청했다. 이삿날이니 모든 것이 다급했던지 엘리베이터에 있는 모두가 들을 수 있을만큼 소리가 컸다. ‘신촌동’이라고 답하니 상대방은 검색이 안 된다고 다른 주소를 말하라고 했다. 신촌동은 서대문구에 있다. 당황해서 주변을 두리번거리는 직원에게 ‘신수동’이라고 알려 줬다.신촌 주변엔 연세대, 서강대, 이대 등 대학이 3개 있다. 그래도 공실률 기사가 종종 나올 정도로 상권이 활기를 잃고 있다. 입주자대표회의도 변경 이유 중 하나로 ‘신촌 선호도가 낮아졌다’는 이유를 들었다. 변경 요건을 충족해 아파트 이름은 입주민 공모와 투표를 통해 정해질 예정이다. 아파트 이름은 행정구역에 맞게 바뀌겠지만 신촌 상권은 예전의 활기를 되찾았으면 좋겠다.전경하 논설위원