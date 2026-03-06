[사설] 주한미군 전력 중동 차출… 연합 전력 공백 막을 대책부터

이미지 확대 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 발발한 전쟁이 중동 전역으로 확산하면서 한미 당국이 주한미군 전력을 중동 지역으로 차출하는 방안을 협의 중이다. 사진은 장도영(왼쪽) 합동참모본부 공보실장과 라이언 도널드 주한미군사 공보실장이 지난달 25일 국방부에서 ‘2026 자유의 방패(FS) 연습’ 관련 브리핑을 하는 모습.

2026-03-06 27면

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁이 중동 전역으로 확전되는 가운데 전쟁 장기화에 대비해 주한미군이 운용하는 전력을 중동 지역으로 차출하는 방안이 검토되고 있다고 한다. 유력하게 차출이 거론되는 전력은 방공 미사일 패트리엇 체계(PAC-3)인 것으로 알려졌다. 주한미군의 ‘전략적 유연성’이 적용되더라도 대북 대응 등 한반도 안보를 해치지 않도록 한미 간 빈틈없는 소통과 조율이 필요하다.사실상 ‘미사일 전쟁’인 이란 전쟁이 일주일째 이어지면서 현지에서는 미사일 부족 현상이 빚어지고 있다. 이란이 반격에 나서면서 이란 미사일을 막아낼 방공 미사일 수요가 늘고 있지만 미 측의 물량 부족으로 공급이 원활하지 않다는 것이다. 이에 주한미군의 패트리엇 등 전력 차출 방안이 부상한 것으로 보인다. 주한미군의 패트리엇은 지난해 6월에도 8개 포대 중 3개 포대가 중동에 순환 배치됐다가 국내 복귀한 바 있다. 이 밖에 또 다른 방공 미사일인 사드(고고도미사일방어체계), 다연장로켓 발사체계(MLRS), 에이태큼스(ATACMS) 전술 지대지미사일 등의 차출도 거론된다.이에 대해 청와대도, 국방부도 “주한미군 전력 운용은 밝히기 어렵다”면서도 부인은 하지 않고 있다. 청와대 관계자는 차출 가능성에 대한 우려를 의식한 듯 “연합방위 태세에는 손상이 없도록 한미 간 의견을 모아 가고 있다”고 했다. 패트리엇이나 사드 등은 한미 연합 전력의 핵심인 만큼 차출될 경우 대북 대응 태세에 영향이 불가피하다. 게다가 최근 주한미군의 서해 단독 공중훈련과 이에 대한 주한미군사령관의 ‘사과 여부’ 논란 등으로 노출된 한미 간 엇박자도 여전히 우려되는 상황이다.한미 군 당국이 최근 발표한 이달 ‘자유의 방패’(프리덤실드) 연습 기간 중 실제 군병력이 움직인 야외기동훈련(FTX) 횟수는 22회로 지난해 대비 절반 이하까지 축소됐다. 중동전쟁을 계기로 북한이 도발 수위를 높일 수도 있다는 점에서 한미 간 어느 때보다 더욱 긴밀한 공조가 이뤄져야 한다.