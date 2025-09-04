[사설] 66년 만에 뭉친 북중러… 신냉전 파고 넘을 전략 대응을

중러 뒷배 北, 핵보유국 행보 우려

중국 베이징 톈안먼 광장에서 어제 열린 전승절 80주년 열병식은 동북아와 국제질서의 중대한 분수령이었다. 시진핑 중국 국가주석의 좌우로 김정은 북한 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 나란히 섰다. 북중러 3국 지도자가 한자리에 선 것은 66년 만에 처음이다. ‘반미·반서방 연대’를 과시하며 사실상 신냉전 개막을 선언한 것이다.시 주석은 전승절 연설에서 “세계는 지금 평화와 전쟁, 대화와 대결 중 하나를 선택해야 하는 상황”이라며 “중화 부흥은 아무도 막지 못한다”고 했다. 중국이 새로운 국제 구도를 주도하겠다는 강력한 의지의 표명이다. 열병식에서 공개한 무기로 그 의지와 방향성을 분명히 드러냈다. 극초음속 미사일, 스텔스 전투기 J-20S 등 첨단 무기들은 서태평양의 미군기지, 심지어 미국 본토까지 사정권에 두겠다는 노골적 무력시위였다. 국제질서의 다극화를 노리는 중국이 북한의 핵보유에 반대했던 지금까지의 기조에서 벗어나 전향적으로 나올 가능성도 배제할 수 없어졌다.전승절 연회 직후 열린 북러 정상회담의 상징성도 크다. 김 위원장은 우크라이나 전쟁 참여를 “형제의 의무”라 부르며 군사·경제 전반의 협력 강화를 다짐했다. 소원했던 북중 관계를 복원해 중국을 경제적 후원자이자 국제무대의 든든한 뒷배로 끌어들였다. 김 위원장이 중러를 지렛대 삼아 핵보유국 지위를 기정사실로 굳히면서 향후 미국과의 협상에서도 비핵화가 아닌 ‘핵군축 대화’를 요구할 가능성이 커졌다. 한국은 북핵 위협의 상시화라는 직접적 안보 압력에 더해 외교적·전략적 부담까지 떠안게 됐다.다자 국제무대에 처음 나선 김 위원장은 이번 방중에 딸 주애를 대동했다. 북한의 4대 세습 구도를 국제사회에 공식화하면서 핵무력 강화 노선이 후계까지 이어질 것임을 과시했다.오는 10월 31일 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의의 중요성은 더 커졌다. 북중러 결속에 “반미 음모”라며 불편한 심기를 즉각적으로 드러낸 도널드 트럼프 미국 대통령과 시 주석이 마주할 가능성이 높다. 한국은 단순한 개최국에 머물러서는 안 된다. 명확한 의제를 제시해 실질적 성과를 이끌어 낼 수 있어야 한다. 동북아 안보와 경제 문제에서 주도적 위치를 확보하는 무대로 활용해야 한다.한미일 공조를 기본축으로 삼되 독자적 방위 능력을 키우고 다층적 외교 네트워크를 구축하는 것만이 신냉전의 파고를 헤쳐 나갈 해법이다. 중국과 러시아와의 관계를 전략적으로 관리하는 유연한 외교력을 발휘하는 것도 당장의 과제로 닥쳤다.