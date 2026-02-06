[기고] 공부에 집중이 안 된다면

동국대 분당한방병원 김근우 교수

이미지 확대 동국대 분당한방병원 한방신경정신과 김근우 교수

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

고등학교 2학년 민서는 요즘 성적 때문에 고민이 많다. 학기 초부터 성적이 조금씩 떨어지자 부모에게 야단을 맞는 일이 잦아졌고, 본인도 점점 자신감을 잃고 있다. 1학년 때보다 공부량이 늘어난 것은 사실이지만, 이는 다른 친구들도 마찬가지다. 어머니 권유로 학원을 바꿔보고, 독서실도 옮겨보고, 방 분위기까지 새로 꾸며보았지만 성적은 좀처럼 나아지지 않았다. 오히려 학기 초보다 더 떨어졌다.학기말이 가까워진 지금, 민서는 공부 의욕이 크게 줄었다. 게임이나 유튜브에 몰두하는 시간이 늘었고, 책을 펴놓고도 멍하게 보내는 날이 많다. 계속 피곤하고 밤에는 잠을 잘 이루지 못한다. 아침에 일어나기 힘들고 식욕도 없다. 머리는 늘 무겁고 수업 시간에는 졸기 일쑤다.민서의 상황을 차분히 들여다보면 문제의 핵심이 보인다. 학년이 올라가면서 공부 시간은 분명 늘었다. 공부를 더 해야 한다는 생각도 있다. 그러나 중요한 것은 단순한 시간의 양이 아니라 밀도다. 민서에게 가장 큰 문제는 공부 시간이 길어도 그 시간을 집중해서 활용하지 못한다는 점이다.민서는 원래 호기심이 많고 친구 관계를 중요하게 여긴다. 이는 청소년기의 자연스러운 특성이며 인격적 성장에 꼭 필요한 부분이다. 다만 지금 민서는 친구들과 보내는 시간이 지나치게 많고, 그로 인해 공부와의 균형이 무너져 있다. 관심사는 넓지만 주의력은 산만하고 집중력은 떨어진 상태다.인간의 뇌는 익숙한 정보는 빠르고 효율적으로 처리한다. 반면 새로운 자극이 많아질수록 에너지를 더 많이 소모한다. 민서의 경우, 학교 공부보다는 친구 관계나 다양한 외부 관심사에 더 많은 정신적 에너지를 쓰고 있다. 청소년기에 흔히 나타나는 모습이지만, 민서는 그 정도가 과해 학습에 지장을 주고 있는 것이다.수면 문제도 심각하다. 잠은 단순히 쉬는 시간이 아니라 낮 동안 받은 정보를 정리하고 기억으로 저장하는 중요한 과정이다. 민서는 수면의 질이 떨어지면서 배운 내용을 제대로 정리하지 못하고, 시험에서도 실력을 충분히 발휘하지 못하는 악순환에 빠져 있다.식습관 역시 집중력 저하의 원인이 된다. 뇌는 우리 몸무게의 2%에 불과하지만 전체 에너지의 약 20%를 소비한다. 주된 에너지원은 포도당인데, 아침을 거르거나 식욕이 떨어지면 뇌에 필요한 연료가 충분히 공급되지 않는다. 민서가 아침을 자주 거르는 습관은 결국 학습 능률을 더 떨어뜨리는 요인이 되고 있다.결국 해결의 방향은 분명하다. 게임이나 스마트폰처럼 불필요한 자극을 줄이고, 관심사를 적절히 절제해야 한다. 아침식사를 거르지 않고 규칙적인 수면 습관을 만드는 것이 무엇보다 중요하다. 늦은 시간까지 이어지는 스마트폰 사용은 반드시 줄여야 한다.한의학에서는 이러한 경우 수면과 식욕, 집중력을 함께 개선하는 방향으로 치료를 진행한다. 수면의 질을 높이기 위해 음기를 보하는 처방을 사용하고, 소화 기능을 돕는 처방으로 기력을 회복시킨다. 집중력 저하에는 뇌 기능을 돕는 처방을 병행한다. 동의보감에 나오는 ‘총명탕’ 계열 처방도 이러한 목적에서 활용되며, 개인의 상태에 맞추어 조정한다.정리하면 민서에게 필요한 것은 거창한 비법이 아니라 기본의 회복이다. 절제된 생활습관, 충분한 수면, 규칙적인 식사, 그리고 필요할 경우 적절한 치료를 통해 뇌가 다시 공부에 익숙해지도록 길들이는 과정이 중요하다. 집중력은 타고나는 능력이라기보다 잘 관리하고 훈련해야 하는 생활습관의 결과이기 때문이다.한상봉 기자