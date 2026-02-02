아침에 하이닉스 ‘줍줍’ 개미들 날벼락…‘5000피’ 내준 코스피 ‘추풍낙엽’

코스피 5% 급락에 사이드카 발동까지

삼성전자 5%·SK하이닉스 8%대까지 밀려

코스피, 하락 출발 코스피가 하락 출발하며 5,100선이 깨진 2일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피와 코스닥지수가 표시되고 있다. 2026.2.2 연합뉴스

미국 증시와 금, 가상자산의 동반 폭락의 영향을 받아 코스피가 한때 5000선을 내줬다. 증시 상승세를 이끌어온 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 5%대, 8%대까지 밀리며 한때 코스피 시장에 프로그램 매수호가 일시효력정지(사이드카)가 발동되기도 했다.이날 오후 2시 10분 기준 코스피는 전 거래일 대비 4.17% 하락한 5006.80을 가리키고 있다.코스피는 이날 전 거래일 대비 101.74포인트(1.95%) 내린 5122.62로 출발해 낙폭을 키우며 이날 오후 12시 30분을 전후해 5000선을 내줬다.한국거래소는 이날 오후 12시 31분 12초쯤 사이드카를 발동해 5분 간 유가증권시장의 프로그램 매도호가 효력을 정지시켰다.전 거래일 뉴욕 증시에서 필라델피아 반도체 지수가 3.87% 급락한 여파로 이날 국내 증시에서 삼성전자와 SK하이닉스는 폭락을 겪었다.삼성전자는 2.99% 하락한 15만 5700원에 거래를 시작해 장 초반 낙폭을 줄이는 듯했으나 오후 들어 5.98%까지 밀렸다.SK하이닉스는 이날 전 거래일 대비 4.29% 급락한 87만원에 거래를 시작해 8.47%까지 하락했다.사이드카 발동과 저가 매수세의 유입으로 낙폭을 줄였지만, 현재 삼성전자는 4.86%, SK하이닉스는 6.93% 하락하고 있다.현대차(-3.90%), LG에너지솔루션(3.02%), 삼성바이오로직스(-1.55%) 등 코스피 시가총액 상위종목 대부분이 하락세를 보이고 있으며 SK스퀘어는 한때 13.42%까지 급락하기도 했다.코스닥 지수는 같은 시각 38.69포인트(3.37%) 하락한 1110.75를 가리키고 있다.에코프로(0.86%)는 소폭 상승하고 있으나 , 삼천당제약(1.66%) 등은 소폭 상승하고 있으나 에코프로비엠(-7.76%), 알테오젠(-4.12), 레인보우로보틱스(-0.41%) 등은 하락하고 있다.김소라 기자