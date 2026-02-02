[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 SK증권 거래대금 354억 돌파

이미지 확대

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.2일 한국거래소에 따르면, SK증권(001510)이 3,768만주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 881원이며, 시가총액 대비 거래대금 비율은 약 8.5%로 매우 높은 수준이다. 이는 매수와 매도세가 치열한 공방을 벌이고 있음을 시사한다. SK증권의 등락률은 -7.07%로 하락세를 보이고 있으며, PER 110.12, ROE -13.91로 다소 부진한 재무 지표를 나타내고 있다. 삼성전자(005930)는 20,532,511주의 거래량으로 뒤를 잇고 있으며, 현재 주가는 152,900원이다. 삼성전자의 거래대금은 시가총액의 약 3.55%를 차지하고 있으며, 등락률은 -4.74%로 하락하고 있다. PER 31.75, ROE 9.03으로 안정적인 재무 상태를 유지하고 있다.한화갤러리아(452260)는 1,914원으로 5.11% 상승하며 거래량 13,006,215주를 기록했다. 대성산업(128820)은 8,250원으로 12.24% 급등하며 11,532,364주가 거래되고 있다. 제주은행(006220)은 16,990원으로 19.90% 급등하며 9,930,048주의 거래량을 보인다. 퍼스텍(010820)은 4,670원으로 5.30% 상승, 진원생명과학(011000)은 2,030원으로 5.78% 상승했다. 삼성중공업(010140)은 27,700원으로 5.94% 하락하고 있으며, 세이브존I＆C(067830)는 3,060원으로 1.13% 하락하고 있다. 한화시스템(272210)은 95,100원으로 0.96% 상승 중이다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 한화투자증권(003530) ▼5.37%, 애경케미칼(161000) ▲7.05%, 대한해운(005880) ▲0.97%, 현대비앤지스틸(004560) ▲22.70%, 한온시스템(018880) ▼1.22%, SK하이닉스(000660) ▼6.71%, 미래에셋증권(006800) ▼5.96%, 두산에너빌리티(034020) ▼3.53%, 삼성제약(001360) ▲0.28%, 신성이엔지(011930) ▼1.69% 등의 성적을 기록했다.특히 주목할 만한 종목으로는 제주은행과 현대비앤지스틸이 있다. 제주은행은 19.90%의 급등세를 보이며, 거래대금이 시가총액의 25.37%에 달해 매수세가 강하게 유입되고 있다. 반면 SK증권은 거래대금이 시가총액 대비 8.5%에 달함에도 불구하고 7.07% 하락하는 모습을 보인다. 이는 투자자들 사이에서의 매도 압력이 크다는 것을 의미할 수 있다.전체적으로 시장은 엇갈린 흐름을 보이고 있다. 거래대금이 시가총액의 2%를 초과하는 종목이 다수 발견되며, 이는 투자자들의 매매가 활발하게 이루어지고 있음을 나타내고 있다. 특히 급등과 급락을 보이는 종목들이 주목받으며, 투자자들의 관심이 집중되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자