[서울데이터랩]두산에너빌리티 3.57% 하락 변동성 확대

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보였다.21일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 148,600원으로 전 거래일 대비 2.34% 상승하며 견조한 상승세를 이어가고 있다. 시가총액은 878조 6582억원이며, 외국인비율은 51.80%에 달한다. 거래량은 2238만 9629주로 활발하며, PER 30.86배, ROE 9.03%로 수급과 재무 지표 모두에서 안정적인 모습을 보이고 있다. 반도체 대장주 SK하이닉스(000660)는 742,000원으로 0.13% 하락하며 거래량 240만 9180주를 기록하고 있다. 외국인비율은 53.46%이고, PER 15.13배, ROE 31.06%로 재무적인 안정성이 돋보인다.현대차(005380) +9.39%, LG에너지솔루션(373220) ▼2.48%, 삼성전자우(005935) +1.63%, 삼성바이오로직스(207940) ▼1.93%, 한화에어로스페이스(012450) ▼0.31%, 기아(000270) +3.23%, HD현대중공업(329180) ▼2.03%, 두산에너빌리티(034020) ▼3.57%한편 시가총액 20위권 종목들은 SK스퀘어(402340) ▲0.59%, KB금융(105560) ▲0.30%, 삼성물산(028260) ▲0.51%, 셀트리온(068270) ▼1.69%, 한국전력(015760) ▲3.98%, 한화오션(042660) ▼3.60%, 현대모비스(012330) ▲5.32%, 신한지주(055550) ▼1.47%, NAVER(035420) ▼1.95%, 삼성생명(032830) ▼1.26% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 다양한 등락률을 보이며 시장에서의 변동성을 반영하고 있다. 상승 종목들 중에서는 현대차와 기아의 강세가 돋보이며, 하락 종목들 중에서는 두산에너빌리티와 한화오션의 하락폭이 눈에 띈다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자