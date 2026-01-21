[서울데이터랩]‘넥스틸’ 27.12% 폭등…실시간 상승률 1위

이미지 확대

21일 오전 9시 10분 넥스틸(092790)가 등락률 +27.12%로 상승률 1위를 차지했다. 넥스틸은 개장 직후 5분간 158만 2592주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 2820원 오른 1만 3220원이다.한편 넥스틸의 PER은 8.31로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 7.64%로 수익성이 낮다고 보기에는 무리가 있는 준수한 수준이나 고성장 기업과 비교했을 때는 보통 수준일 수 있다.이어 상승률 2위 하이스틸(071090)은 현재가 4290원으로 주가가 +22.75% 폭등하고 있다. 상승률 3위 KBI동양철관(008970)은 현재 2195원으로 +15.71% 급등하며 활발히 거래되고 있다. 상승률 4위 휴스틸(005010)은 +13.57% 상승하며 4560원에 거래되고 있다. 상승률 5위 모나리자(012690)는 +13.12%의 상승세를 타고 2500원에 거래되고 있다.6위 아센디오(012170)는 현재가 2065원으로 +9.72% 상승 중이다. 7위 효성티앤씨(298020)는 현재가 31만 9000원으로 +9.25% 상승 중이다. 8위 한신기계(011700)는 현재가 4645원으로 +9.17% 상승 중이다. 9위 깨끗한나라(004540)는 현재가 2105원으로 +8.73% 상승 중이다. 10위 우진(105840)은 현재가 2만 7250원으로 +8.13% 상승 중이다.이밖에도 국보(001140) ▲8.06%, 세아제강(306200) ▲7.78%, 웰바이오텍(010600) ▲6.67%, 깨끗한나라우(004545) ▲6.24%, 문배철강(008420) ▲6.17%, 코리아써키트(007810) ▲4.81%, 부국철강(026940) ▲4.48%, 한미글로벌(053690) ▲4.28%, 서울가스(017390) ▲3.39%, 포스코인터내셔널(047050) ▲3.00% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자