[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

오늘(1월 21일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 12.69%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다.삼성전자의 현재가는 144,300원으로 전 거래일 대비 0.62% 하락하며 보합권에 머물고 있다. 거래량은 2,155,727주를 기록했다.이어 현대차(005380)가 검색비율 2위를 기록하며 0.10%의 하락세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 SK하이닉스(000660)는 0.54% 하락하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 우리기술(032820)은 개장 초반부터 10.78%의 상승률로 상승 중이다. 검색비율 5위 두산에너빌리티(034020)는 3.36% 하락하며 주가가 떨어지고 있다.6위 한국전력(015760)은 등락률 0.92%로 큰 움직임을 보이지 않고 있다. 7위 한화오션(042660)은 3.54%의 등락률로 주가가 소폭 하락 중이다. 8위 알테오젠(196170)은 4.99%의 하락세를 보이고 있다. 9위 삼성SDI(006400)는 2.61% 하락하며 시동을 거는 모습이다. 10위 휴림로봇(090710)은 하락률 14.41%로 주가가 크게 하락하고 있다.이 밖에도 넥스틸(092790) ▲22.50%, 포스코인터내셔널(047050) ▲4.27%, 대한전선(001440) ▲0.54%, 한국전력 ▲0.92%, 삼성중공업(010140) ▼2.43%, 두산로보틱스(454910) ▼2.37%, 에코프로(086520) ▼2.14%, POSCO홀딩스(005490) ▼1.82%, NAVER(035420) ▼1.23%, 한화시스템(272210) ▼0.88% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자