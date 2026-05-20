퇴직연금 수익률 ‘39배 차’… 증시 호황에 노후 자산 양극화

작년 평균 수익률 6.47% 역대 최고

상위 10%, 주식형 펀드·ETF 투자

적극적 자산운용… 수익률 19.5%

하위 10%, 원리금보장 상품 고수

이미지 확대 20일 고용노동부와 금융감독원에 따르면 지난해 국내 퇴직연금 적립금은 501조400억원을 기록했다. 전년 말 적립 규모인 431조7000억원보다 약 70조원 증가한 것으로, 400조원을 돌파한 지 1년 만에 500조원을 넘어섰다. 뉴시스

세줄 요약 퇴직연금 평균 수익률 역대 최고 기록

상위 10%와 하위 10% 수익률 39배 격차

실적배당형·원리금보장형 운용 차이 원인

2026-05-21 B2면

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증시 호황 속에 퇴직연금 수익률 격차가 극단으로 벌어지고 있다. 주식형 펀드와 상장지수펀드(ETF)에 적극 투자한 가입자들은 연 20%에 육박하는 수익률을 올렸지만, 예·적금 등 원리금보장형 상품에 머문 가입자들은 물가상승률 수준의 수익에 그쳤다. 퇴직연금 운용 방식의 차이가 ‘노후 자산 양극화’로 이어질 가능성이 크다는 분석이 나온다.고용노동부와 금융감독원이 20일 발표한 ‘2025년 퇴직연금 투자 백서’에 따르면 지난해 말 기준 퇴직연금 적립금은 전년보다 16.1%(69조 7000억원) 늘어난 501조 4000억원을 기록했다. 연간 수익률은 6.47%로 2005년 제도 도입 이후 최고치다. 지난해 코스피가 75.6% 급등하고 미국 스탠더드앤드푸어스(S＆P)500 지수도 16.4% 오르는 등 국내외 증시 호황이 영향을 미쳤다.하지만 높은 평균 수익률 이면에는 극심한 격차가 숨어 있었다. 수익률 상위 10% 가입자의 평균 수익률은 19.5%에 달했지만 하위 10%는 0.5%에 불과해 상·하위 간 격차가 39배까지 벌어졌다.금융당국은 “상위 10%의 적극적인 자산운용이 전체 평균을 끌어올렸지만 가입자 절반은 여전히 2%대 수익률에 머물러 있다”고 분석했다.격차는 운용 방식에서 갈렸다. 상위 10% 가입자는 적립금의 84%를 주식형 펀드·ETF 등 ‘실적배당형’ 상품에 투자했지만, 하위 10%는 74%를 예·적금 등 ‘원리금보장형’ 상품에 묶어뒀다.실제 성과도 크게 벌어졌다. 지난해 원리금보장형 수익률은 3.09%에 그친 반면 실적배당형은 16.80%로 5배 이상 높았다. 퇴직연금 ETF 투자 금액은 48조 7000억원으로 3년 연속 100%대 증가율을 기록하며 실적배당형 성장세를 이끌었다.그런데도 전체 퇴직연금 자금의 상당수는 여전히 안전자산에 머물러 있다. 전체 적립금의 75.4%가 원리금보장형으로 운용됐으며, 특히 회사가 운용 책임을 지는 확정급여형(DB)은 원리금보장형 비중이 91.9%에 달해 쏠림 현상이 여전한 것으로 나타났다.금융당국은 운용 방식에 따라 노후 자산 격차가 더 벌어질 것으로 전망했다. 실제로 20년간 매년 1000만원씩 총 2억원을 납입했다고 가정하면, 적극적으로 자산을 배분한 가입자는 약 4억 3000만원을 받지만 원리금보장형 위주로 운용한 가입자는 2억 7000만원만 받게 된다. 같은 돈을 넣어도 운용 방식에 따라 수령액 차이가 1억 6000만원까지 벌어지는 셈이다.노동부와 금감원은 “퇴직연금은 단순히 적립하는 것만으로는 충분하지 않다”며 “장기적인 자산 배분 투자와 운용 전략이 노후 소득 수준을 좌우하게 될 것”이라고 강조했다.세종 이현정 기자