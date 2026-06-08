유일하게 소득 줄어든 2030… 주거비는 더 늘어 ‘허덕’

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39세 이하 소득 작년보다 1.7% 감소
월세 등 세 분기 연속 두 자릿수 증가
새달 기준금리 인상 시 어려움 가중
7일 국가데이터처 가계동향조사에 따르면 올해 1분기 39세 이하 가구주의 월평균 명목소득은 539만 500원으로 지난해 같은 기간보다 1.7% 감소했다. 이 기간 전체 연령대에서 소득이 줄어든 건 39세 이하가 유일했다. 40대 가구주 소득은 7.7%, 60세 이상은 5.4%, 50대는 0.3% 각각 증가했다.
청년층의 소득 증가율이 부진한 건 단기적인 문제가 아니었다. 관련 통계 작성이 시작된 2019년 이후 올해까지 39세 이하 가구주의 소득이 연평균 3.5% 증가할 때 40대는 4.1%, 50대는 3.6%, 60세 이상은 5.7%씩 증가했다.
이런 상황에서 청년층의 주거비 부담은 빠르게 늘고 있다. 올해 1분기 39세 이하 가구주의 월평균 실제 주거비(전세보증금을 제외한 월세 등 주거 지출)는 21만 2400원으로 1년 전보다 11.6% 증가했다. 반면 40대의 실제 주거비가 9.2% 감소했다. 특히 39세 이하 가구주의 실제 주거비 증가율은 지난해 3분기 11.9%, 4분기 12.8%, 올해 1분기 11.6%로 세 분기 연속 두 자릿수 증가율을 기록했다.
가계 이자 부담은 다시 커지고 있다. 올해 1분기 가구의 월평균 실질 이자 비용은 11만 5300원으로 1년 전보다 4.4% 증가했다. 특히 소득 하위 20%인 1분위의 실질 이자 비용은 2만 4300원으로 전년보다 23.9% 늘어 증가 폭이 가장 컸다.
주거 형태로 보면 자가 가구의 명목 이자 비용은 15만 9200원으로 8.2% 증가한 반면 전세 가구는 20만 9600원으로 32.9% 급증했다. 전세 가구의 이자 비용 증가율이 자가 가구의 4배에 이르는 것이다. 금리 상승은 대출 이자 부담을 키우고, 임대인의 금융 비용 증가에 따른 ‘월세 인상’으로 이어질 수 있다. 주거비가 오르면 소득 증가율이 가장 낮은 20~30대 청년층의 주거 환경은 더욱 열악해질 수밖에 없다.
세종 한지은 기자
세줄 요약
- 39세 이하 가구 소득, 전 세대 중 유일한 감소
- 월세 등 실제 주거비, 세 분기 연속 두 자릿수 증가
- 이자 비용 상승과 금리 인상 전망, 청년 부담 확대
2026-06-08 B2면
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