편의점·슈퍼·홈쇼핑 ‘트리플 성장’…GS리테일, 1분기 내실 경영 결실

세줄 요약 편의점·슈퍼·홈쇼핑 동반 성장, 수익성 개선

GS25, IP 상품·외국인 매출 확대, 실적 견인

GS더프레시·GS샵도 출점·AI 효율화로 호조

이미지 확대 GS리테일 제공

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GS리테일이 올해 1분기 편의점과 슈퍼, 홈쇼핑 등 전 사업 부문의 고른 성장에 힘입어 수익성을 대폭 개선했다.GS리테일은 7일 공시를 통해 1분기 연결 기준 매출액 2조 8549억원, 영업이익 583억원을 기록했다고 밝혔다. 지난해 같은 기간과 비교해 매출은 3.8% 늘었으며, 영업이익은 39.4% 급증했다.부문별로 편의점 GS25는 매출 2조 863억원(3.7% 증가), 영업이익 213억원(23.8% 증가)을 달성했다. 신선 식품 강화 매장의 성과와 더불어 흑백요리사2, 플레이브 등 강력한 지식재산권(IP)을 활용한 차별화 상품들이 잇따라 흥행하며 실적을 견인했다. 특히 외국인 관광객 매출이 73% 증가하면서 역대 최고치를 기록해 새로운 성장 동력으로 자리 잡았다.슈퍼마켓 부문인 GS더프레시는 매출 4534억원, 영업이익 121억원으로 각각 9%, 55.1% 신장했다. 가맹 중심의 출점과 퀵커머스 시너지가 주효했으며, 업계가 전반적으로 역성장하는 환경 속에서 차별화된 경쟁력을 입증했다.홈쇼핑 GS샵 또한 자체 패션 브랜드의 ‘코어 어센틱’, ‘르네크루’ 등의 선전과 인공지능(AI) 기반 운영 효율화에 힘입어 영업이익이 32.6% 늘어난 297억원을 기록했다.GS리테일 관계자는 “본업 중심의 내실 성장 기반을 마련한 것이 이번 호실적의 배경”이라며 “체질 개선 활동을 지속해 안정적인 성장을 이어갈 방침”이라고 설명했다.김현이 기자