이미지 확대 레고로 만든 경복궁 레고코리아가 어린이날인 5일 서울 종로구 광화문광장에서 전시와 만들기 등으로 구성된 체험형 이벤트 ‘2026 광화문 가족동행축제-렛츠플레이 광화문광장’을 운영한 가운데 모델들이 경복궁을 본떠 만든 레고 전시작을 살펴보고 있다.

홍윤기 기자

2026-05-06 B3면

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레고코리아가 어린이날인 5일 서울 종로구 광화문광장에서 전시와 만들기 등으로 구성된 체험형 이벤트 ‘2026 광화문 가족동행축제-렛츠플레이 광화문광장’을 운영한 가운데 모델들이 경복궁을 본떠 만든 레고 전시작을 살펴보고 있다.홍윤기 기자