경제 레고로 만든 경복궁 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2026/05/06/20260506031006 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2026-05-06 00:18 입력 2026-05-06 00:18 이미지 확대 레고로 만든 경복궁 레고코리아가 어린이날인 5일 서울 종로구 광화문광장에서 전시와 만들기 등으로 구성된 체험형 이벤트 ‘2026 광화문 가족동행축제-렛츠플레이 광화문광장’을 운영한 가운데 모델들이 경복궁을 본떠 만든 레고 전시작을 살펴보고 있다.홍윤기 기자 레고코리아가 어린이날인 5일 서울 종로구 광화문광장에서 전시와 만들기 등으로 구성된 체험형 이벤트 ‘2026 광화문 가족동행축제-렛츠플레이 광화문광장’을 운영한 가운데 모델들이 경복궁을 본떠 만든 레고 전시작을 살펴보고 있다. 홍윤기 기자 2026-05-06 B3면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지