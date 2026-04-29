“삼각김밥 사러 갔다 3천만원 로봇 결제?” 편의점의 선 (?) 넘는 진화

세줄 요약 GS25, 가정의 달 맞아 130여종 기획상품 출시

휴머노이드·AI·반려 로봇 등 11종 첫 선

순금·한우도 주문 판매, 고가 상품 확대

이미지 확대 휴머노이드 로봇 G1이 지난 28일 서울 강남구 GS25 지에스강남점에서 진행된 시연에서 손을 흔들고 있다. GS리테일 제공

이미지 확대 휴머노이드 로봇 G1이 지난 28일 서울 강남구 GS25 지에스강남점에서 진행된 시연에서 매대를 향해 걸어가고 있다. GS리테일 제공

이미지 확대 GS25 관계자들이 가정의 달 기획 상품으로 마련된 휴머노이드 로봇을 선보이고 있다. GS리테일 제공

이미지 확대 휴머노이드 로봇 G1이 지난 28일 서울 강남구 GS25 지에스강남점에서 진행된 시연에서 춤을 추고 있다. GS리테일 제공

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집 앞 편의점에서 ‘휴머노이드 로봇’까지 구매할 수 있게 됐다.GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 오는 5월 가정의 달을 맞아 로봇, 순금, 한우 등 130여종의 특별 기획 상품을 선보인다고 29일 밝혔다.가장 눈에 띄는 상품은 ‘휴머노이드 로봇’이다. GS25는 최근 로봇과 인공지능(AI)에 대한 높은 관심을 반영해 차별화 상품을 선보이게 됐다고 설명했다. 휴머노이드 로봇을 출시한 건 GS25가 편의점 업계 최초다.GS25가 선보이는 로봇 제품은 AI 소셜 로봇 ‘리쿠’, 휴머노이드 로봇 ‘G1’, 4족 보행 로봇 ‘Air’, 에일리코 로봇 ‘키링’ 등 총 11종이다.대표 상품인 AI 소셜 로봇 ‘리쿠’는 국내 기술로 개발된 제품이다. 대화와 감정 표현 기능을 갖춰 사용자와 자연스러운 소통이 가능해 어린이 교육과 어르신 돌봄 등 다양한 일상 영역에서 활용할 수 있다.에일리코 키링은 이른바 ‘반려 로봇’으로 불리는 초소형 제품이다. 가방이나 열쇠 등에 부착해 휴대할 수 있으며, 간단한 상호작용을 통해 일상 속 소소한 교감도 나눌 수 있다. 10만원대로 구매할 수 있어 오는 어린이날 선물로 수요가 높을 것으로 기대된다.휴머노이드 G1의 경우 3270만원에 판매된다. 통상적인 편의점 상품 구성을 고려하면 고가의 제품이지만 최근 편의점에서도 수천만원을 호가하는 주류 등 고가 상품이 팔리는 경우가 늘고 있어 충분히 판매 가능성이 있을 것으로 기대하고 있다. 동시에 소비자의 이목을 집중하는 효과도 누릴 수 있다.이 외에도 순금, 한우 등도 가정의 달 대표 상품으로 구성했다. GS25 내 순금 수요는 매년 성장해 지난해 관련 매출은 2024년 대비 2배 이상 늘었다.다만 로봇, 순금, 한우 등 가정의 달 특별 기획 상품은 상품을 매대에서 직접 살펴볼 수는 없다. 전국 GS25 매장을 통해 주문 판매하는 방식으로 운영된다.박거동 GS리테일 라이프리빙팀 MD는 “변화하는 소비 트렌드에 맞춰 차별화된 상품과 프로모션을 통해 풍성하고 새로운 소비 경험을 제공할 것”이라고 말했다.김현이 기자