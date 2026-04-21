장스푸드, 배민과 전방위적 ‘파트너십’ 구축… 가맹점 지원 강화

양 사 전략적 업무 협약… 광고·프로모션·신메뉴 단독 출시 등 협업 추진

배민클럽, 픽업 등 연계 마케팅 강화… 고객 혜택·브랜드 경험 확대

데이터 기반으로 가맹점 컨설팅 지원까지… 외식업주의 실질적 성장 지원

이미지 확대 사진=장스푸드 제공

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60계치킨과 스텔라떡볶이를 운영하는 ㈜장스푸드(대표 장조웅)가 배달의민족 운영사 ㈜우아한형제들과 함께 가맹점 매출 증대와 브랜드 경쟁력 강화를 위한 협력 모델 구축에 나선다.장스푸드는 지난 20일 우아한형제들과 전략적 업무 협약(MOU)을 체결하고, 배달 플랫폼과의 시너지 확대 및 가맹점 매출 성장을 위한 본격적인 협업을 추진한다고 밝혔다.이번 협약은 단순 할인 중심의 협업을 넘어 광고, 마케팅 프로모션, 신메뉴 단독 출시, 픽업 서비스 등 전방위적 파트너십으로 확장하는 것이 핵심이다.장스푸드는 60계치킨과 스텔라떡볶이의 브랜드 인지도 확대를 위해 배민 앱 내 고객 접점을 극대화하는 맞춤형 광고 전략을 우아한형제들과 공동으로 추진할 계획이다.또한 시즌별 대형 프로모션, 배민 전용 기획 메뉴 개발, CRM 기반 맞춤형 마케팅 등 다양한 협업을 통해 양 사 간 시너지를 극대화한다. 배민 구독 서비스 ‘배민클럽’과 연계한 마케팅도 강화해 고객 혜택을 확대하고 브랜드 로열티를 높인다는 방침이다.픽업 서비스 영역에서도 협력을 강화한다. 장스푸드는 배민과 함께 픽업 서비스 노출을 고도화하고 관련 마케팅 패키지를 적극 활용해 오프라인 방문 수요와 온라인 주문을 동시에 확대할 계획이다.아울러 장스푸드는 우아한형제들과의 데이터 협업을 통해 온라인 매출 성장 기반을 강화한다. 운영 지표를 공유하고 데이터 분석을 통해 서비스 품질을 고도화하는 한편, 가맹점별 매출 데이터를 기반으로 맞춤형 컨설팅과 마케팅 지원을 제공해 가맹점주의 실질적인 성장을 지원할 예정이다.장스푸드 마케팅 담당자는 “이번 협약은 배민과의 협업을 통해 가맹점 매출을 보다 효과적으로 높이고 고객 혜택을 강화하기 위해 추진됐다”며 “앞으로도 가맹점에는 실질적인 성과를, 고객에게는 만족도 높은 혜택과 경험을 제공할 수 있도록 마케팅과 운영 전반에서 노력을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.온라인뉴스부