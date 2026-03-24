공항철도 25주년…공항교통 핵심 인프라로 도약

이미지 확대 3월 24일 공항철도 본사에서 진행된 창립 25주년 기념식 행사 사진(왼쪽에서 네 번째 박대수 사장)

이미지 확대 공항철도 신규 전동차 및 일반열차 주행모습

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공항철도㈜(이하 공항철도)는 지난 3월 23일 창립 25주년을 맞았다. 공항철도는 2007년 1단계 구간(김포공항∼인천국제공항) 개통을 시작으로 2010년 전 구간(서울역∼인천국제공항), 2018년 인천공항2터미널역 연장까지 단계적으로 노선을 확장하며 국가 핵심 교통망으로 성장해 왔으며, 현재는 대한민국을 대표하는 공항 교통 철도기관으로 자리매김했다.2007년 개통 이후 현재까지 누적 이용객 11억 9000만명을 기록하며 개통 대비 이용객 22.3배, 운임 수입 15.2배 증가라는 비약적인 성장을 이뤄냈다. 특히 2026년 3월 20일에는 하루 최다 이용객 37만 1266명을 기록하는 등 공항 접근 교통수단으로서의 위상을 공고히 하고 있다.이러한 성장은 최고 수준의 안전관리 체계를 기반으로 이뤄졌다. 공항철도는 2014년 철도안전관리체계 승인 이후 안전보건경영시스템(KOSHA-MS), 재해경감 우수기업, 건강증진활동 우수사업장 등 각종 인증을 지속적으로 갱신하며 안전관리의 공신력을 확보해 왔다.특히 ‘재난대응 안전한국훈련’ 7회 연속 우수기관 선정과 함께 2024년에 이어 2025년에도 국토교통부 ‘철도안전 우수운영자’로 선정되며 대한민국 철도안전의 새로운 기준을 제시하고 있음을 다시 한번 입증했다.또한 공항철도는 단순한 운송 수단을 넘어 이용객 중심의 서비스 향상에도 지속적으로 노력해 왔다. 2014년부터 고객모니터링단(현 청년모니터링단), 여름 철도학교, 역사 투어 등 고객 참여형 프로그램을 운영하고 있으며 전국 지하철 최초 1회용 교통카드 신용카드 결제 도입, 교통약자를 위한 차내 안내표지 개선 등 이용 편의를 높이기 위한 다양한 서비스를 확대해 왔다.공항철도는 창립 25주년을 맞이하여 한 단계 더 도약한다는 계획이다. ‘최고안전’과 ‘고객감동’을 최우선 가치로 ▲안전사고 및 운행장애 제로(Zero) ▲정시운행률 99.99% ▲정부 안전평가 4개 분야 A등급 ▲영업수입 1600억원을 달성하기 위해 전사 역량을 집중하고 있다.또한 일본, 대만 등 해외 주요 철도 운영기관과의 협력을 통해 글로벌 네트워크를 강화하고 고속화 사업, 신호설비 대교체, AFC(자동운임징수) 설비 개선, 서울역 도심공항터미널 리뉴얼 등 주요 사업을 추진하며 지속적인 성장 기반을 마련해 나갈 계획이다.박대수 공항철도 사장은 “공항철도의 지난 25년은 단순한 수송 실적의 성장이 아니라 고객이 안심하고 이용할 수 있는 철도를 만들어 온 과정이었다”며 “앞으로는 안전과 정시라는 기본 위에 고객이 실제로 체감하는 편의와 서비스 품질을 한 단계 더 끌어올려 공항철도를 대한민국 공항교통의 기준으로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀