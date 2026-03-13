메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

공정위 비상임위원에 황태희·최한수 교수 신규 위촉

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
박은서 기자
박은서 기자
수정 2026-03-13 10:30
입력 2026-03-13 10:30
이미지 확대
황태희 신임 비상임위원.
황태희 신임 비상임위원.


공정거래위원회는 황태희 성신여대 법과대학 교수와 최한수 경북대 경제통상학부 부교수를 비상임위원에 신규 위촉했다고 13일 밝혔다.

이는 조성진 전 비상임위원의 임기 만료와 오규성 전 비상임위원의 사임에 따른 후속 조치다.

황 신임 비상임위원은 2007년 독일 마인츠대에서 경제법 분야로 법학 박사 학위를 취득했으며 경쟁법 분야 전문가로 현재 한국경쟁법학회 부회장을 맡고 있다. 그는 공정위에서 공정거래정책자문단 자문위원, 표시광고심사 자문위원으로 활동했으며 한국공정거래조정원에서 공정거래분쟁조정협의회 조정위원 등을 역임했다.

이미지 확대
최한수 신임 비상임위원.
최한수 신임 비상임위원.


최 신임 비상임위원은 2014년 미국 피츠버그대에서 경제학 박사 학위를 취득했으며 한국조세재정연구원 부연구위원을 거쳤다.

그는 한국경제학회 및 한국법경제학회 이사를 맡고 있으며 참여연대와 경제개혁연대에서 경쟁법 및 소비자 보호 분야 연구와 관련해 18년 이상 꾸준히 활동해 오고 있다.

공정위는 두 위원의 공정거래 분야에 대한 깊이 있는 이해와 폭넓은 연구 경험 등이 공정위 심결의 전문성을 높이는 데 크게 기여할 것으로 기대하고 있다.
이숙자 서울시의회 운영위원장, 자원봉사활동 지원 조례 개정…우수 자원봉사자 예우 제도 마련
서울시의회 바로가기
thumbnail - 이숙자 서울시의회 운영위원장, 자원봉사활동 지원 조례 개정…우수 자원봉사자 예우 제도 마련

비상임위원은 공정위원장의 제청으로 대통령이 위촉하며 임기는 3년이다.

세종 박은서 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
공정위 신임 비상임위원 2명의 전문 분야는?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기