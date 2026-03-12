로봇·데이터센터·ESS… K배터리 ‘미래 병기’ 떴다

국내 최대 전시 ‘인터배터리’ 개막

이미지 확대 관람객들이 11일 서울 강남구 코엑스에서 개막한 ‘인터배터리 2026’ SK온 전시관에서 액침냉각 팩 기술이 적용된 차량 하부 모형을 살펴보고 있다.

도준석 전문기자

2026-03-12 B3면

국내 최대 배터리 전시회 ‘인터배터리 2026’가 11일 서울 강남구 코엑스에서 개막한 가운데 LG에너지솔루션 부스에서 LG전자 홈 로봇 ‘클로이드’가 손을 흔들자 관람객들의 시선이 집중됐다. 올해 초 미국 라스베이거스에서 열린 CES에서도 화제를 모은 이 로봇에는 고성능 원통형 배터리가 탑재돼 있다. LG에너지솔루션 관계자는 “장시간 운용과 안전성을 동시에 갖춘 하이니켈 배터리로 가정과 산업 현장에서 어떻게 활용되는지 보여주는 사례”라고 말했다.올해 14회를 맞은 인터배터리에는 배터리 3사(LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온)를 비롯해 소재·부품·장비 기업 등 총 667개 국내외 기업이 참여했다. 전기차 ‘캐즘’(일시적 수요 정체)에 직면한 국내 배터리 업계는 이 자리에서 로봇과 인공지능(AI) 데이터센터, 에너지저장장치(ESS) 등을 미래 산업 영역으로 제시했다.LG에너지솔루션은 휴머노이드·도심항공교통(UAM) 등의 분야에서 자사의 배터리가 탑재된 다양한 완성품 사례를 선보였다. 로보틱스 분야에서는 베어로보틱스의 자율주행 로봇 ‘카티 100’을 전시했다.삼성SDI는 AI 데이터센터용 배터리 사업을 ﻿내세웠다. 데이터센터 전력 안정화를 위한 무정전 전원장치(UPS)에 배터리가 필수적이라는 점을 강조했다. 또 휴머노이드 등 피지컬 AI에 적용하는 파우치형 전고체 배터리 샘플도 공개했다.SK온은 기존 리튬인산철(LFP) 배터리 대비 에너지 밀도를 약 14~19% 향상한 파우치형 ESS용 배터리를 전시하는 등 ESS 기술 고도화를 핵심으로 내세웠다. AI 데이터센터 확산과 재생에너지 보급 가속화로 ESS 수요가 폭발적으로 늘어나는 가운데 고에너지 밀도 배터리와 화재 안전 기술을 앞세워 시장 공략에 나선다는 전략이다.엄기천 한국배터리산업협회장은 “미국 중심 공급망 재편과 EU에서 발표된 산업가속화법은 K-배터리에 찾아온 기회”라며 “전기차를 넘어 ESS, 로봇 등 미래 산업 전반에서 배터리가 핵심 성장이 되도록 신수요 시장을 선점해야 한다”고 말했다.김지예 기자