이란 공격에 유가 급등·항공편 중단·해운운임 상승 ‘장기화 우려’

미국-이란 사태로 국제 유가 요동 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 국제 유가가 급등할 가능성이 제기된 1일 서울 시내 한 주유소에 유가 정보가 표시돼 있다.

정유업계 호르무즈해협 봉쇄에 수급차질 우려항공업계 중동노선 일시 중단, 유가상승 우려해운 업계도 우회항로 이용에 운임 증가 예상미국과 이스라엘의 공격으로 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자가 사망했다는 소식이 전해지면서 우리나라 해운·정유·항공업계 등이 1일 일제히 비상회의를 열었다. 이란이 국제 원유 수급과 해상 운송의 핵심 통로인 호르무즈 해협 봉쇄를 선언한 것도 우려를 키우고 있다.호르무즈 해협은 세계 석유 물동량의 20∼30%가 지나는 핵심 수송로다. 우리나라는 지난해 중동 원유 도입이 전체의 69.1%에 달한다. 또 이 중 95%를 넘는 물량이 호르무즈 해협을 통과한다.호르무즈 해협이 실제 봉쇄되고 장기화되면 원유 가격 급등은 불가피하다. 고환율에 유가 급등까지 겹칠 경우 정유사를 중심으로 기업 비용 부담은 가중된다. 무엇보다 정유업계는 항행 중인 유조선의 안전을 우선적으로 점검 중이다. 또 중동 외 대체 경로를 점검하고 즉시 도입할 수 있는 스팟 물량 확보도 추진할 것으로 보인다.다만, 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 단기 영향은 제한적일 것으로 보고 있다. 정부가 약 1억 배럴의 원유를 보유하고 있고, 민관이 합쳐 약 7개월분의 비축유를 확보하고 있어서다. 하지만 사태 장기화는 업계 피해로 이어질 수밖에 없다.항공업계는 두바이 등 이란 주변의 운항편을 회항·취소하고 있다. 또 국제 유가 상승 여부를 점검 중이다. 대한항공은 국내 항공사 중 유일하게 중동 노선인 인천∼두바이를 매일 왕복 운항하고 있다. SK해운, 팬오션 등 유조선과 벌크선박에 주력하는 국내 해운사들은 호르무즈 해협의 봉쇄에 따라 우회 항로를 이용하고 있다. 우회 항로 이용에 따른 운임 증가, 국제유가 및 보험료 상승 등도 부담이다.김지예 기자