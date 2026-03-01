미·이스라엘 이란 공습에 비트코인 출렁… 한때 6.4만달러 붕괴

이미지 확대 서울 서초구 빗썸라운지 강남본점에서 비트코인 모형이 놓인 바닥에 코인 시세 그래프가 비치는 모습. 뉴스1

미국과 이스라엘이 28일(현지시간) 이란을 타격한 직후 비트코인을 비롯한 가상자산(암호화폐) 가격이 급락했다. 중동 정세 불안이 확대되면서 위험자산 회피 심리가 급격히 확산된 영향으로 풀이된다.1일 블룸버그 통신에 따르면 비트코인은 미국 뉴욕시간 오전 6시 기준 한때 6만 3038달러까지 밀렸다. 이는 직전 대비 3.8% 하락한 수준이다. 이후 낙폭을 일부 만회했지만 6만 4000달러 선 안팎에서 등락을 이어갔다. 시가총액 2위 이더리움도 한때 4.5% 떨어진 1836달러를 기록했다.가상자산 데이터 제공업체 코인게코는 공습 소식이 전해진 직후 디지털 자산 시장에서 약 1280억달러(약 185조원)의 시가총액이 증발한 것으로 분석했다. 지정학적 리스크가 확대되자 투자자들이 위험자산 비중을 줄이면서 시장 전반이 흔들렸다는 설명이다.시장에서는 분쟁이 장기화할 경우 안전자산 선호가 다시 강해질 수 있다는 전망도 나온다. 웰스클럽의 수재너 스트리터 수석 투자전략가는 “향방을 예측하기 어려운 상황에서는 금과 같은 안전자산으로 자금이 이동하는 흐름이 나타날 수 있다”고 밝혔다.다만 비트코인의 이번 하락이 새로운 약세 국면의 시작이라기보다 기존 조정 흐름의 연장선이라는 분석도 있다. 비트코인은 지난해 10월 약 190억달러(약 27조 5000억원) 규모의 레버리지 포지션이 청산된 이후 급격한 조정을 겪어왔다. 같은 달 기록한 사상 최고가 12만 6000달러 대비 약 50% 하락한 상태다.아크틱디지털의 저스틴 다네탄 리서치 책임자는 “이미 투자 거품이 상당 부분 걷히고 매도 물량도 소진된 상태라 이란 사태와 같은 충격이 미칠 수 있는 영향력에는 한계가 있다”면서 “비트코인이 더 하락하지 않는다는 의미가 아니라, 변동성의 상당 부분이 이미 시장에서 소화됐다는 뜻”이라고 설명했다.김예슬 기자