메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

농협 하나로마트, 설 선물세트 판매

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-02-02 15:59
입력 2026-02-02 15:54
이미지 확대
2일 서울 서초구 농협 하나로마트 양재점에서 ‘설 선물 명품부터 실속 세트까지 모았다’ 사진 행사가 진행되고 있다. 2026.2.2 도준석 전문기자
2일 서울 서초구 농협 하나로마트 양재점에서 ‘설 선물 명품부터 실속 세트까지 모았다’ 사진 행사가 진행되고 있다. 2026.2.2 도준석 전문기자


2일 서울 서초구 농협 하나로마트 양재점에서 ‘설 선물 명품부터 실속 세트까지 모았다’ 사진 행사가 진행되고 있다.

도준석 전문기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
이 행사가 진행된 장소는 어디인가?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기