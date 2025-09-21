[서울데이터랩]아스터·딕시·팬케이크스왑 상승률 주목

이미지 확대

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 24시간 동안 가장 큰 상승률을 기록한 종목은 아스터(ASTER)이다. 아스터는 93.98%의 폭발적인 상승률을 보이며, 현재 가격은 2194원에 거래되고 있다. 시가총액은 3조 6386억 원에 달하며, 거래량은 2조 4341억 원으로 활발한 거래가 이루어지고 있다. 아스터는 블록체인 플랫폼으로, 개발자들이 쉽게 스마트 계약을 실행하고 블록체인 애플리케이션을 구축할 수 있도록 지원한다.딕시(DEXE)는 15.20%의 상승률로 두 번째로 높은 상승세를 기록했다. 딕시는 1만 4190원의 가격에 거래 중이며, 시가총액은 1조 1881억 원이다. 24시간 거래량은 898억 2958만 원으로, 거래가 활발히 이루어지고 있다. 딕시는 탈중앙화 금융(DeFi) 플랫폼으로, 사용자들이 안전하게 자산을 관리할 수 있도록 다양한 금융 서비스를 제공한다.세 번째로 높은 상승률을 기록한 종목은 팬케이크스왑(CAKE)이다. 팬케이크스왑은 12.29% 상승하며, 현재 가격은 4220원이다. 시가총액은 1조 4587억 원이며, 거래량은 3680억 9323만 원이다. 팬케이크스왑은 바이낸스 스마트 체인에서 운영되는 탈중앙화 거래소(DEX)로, 사용자가 다양한 토큰을 교환할 수 있는 플랫폼을 제공한다.밈코어(M)는 7.86%의 상승률을 기록하며, 가격은 3653원에 거래되고 있다. 시가총액은 3조 7978억 원이며, 24시간 동안 558억 799만 원의 거래량을 보였다. 밈코어는 밈(Meme) 토큰을 중심으로 한 커뮤니티 기반의 프로젝트로, 다양한 밈을 활용한 사회적 활동을 촉진한다.스토리(IP)는 6.85% 상승하며, 현재 1만 5759원에 거래되고 있다. 시가총액은 4조 9272억 원이며, 24시간 거래량은 3670억 528만 원으로 기록되었다. 스토리는 콘텐츠 제작자와 소비자를 연결하는 플랫폼으로, 사용자들이 직접 콘텐츠를 제작하고 공유할 수 있는 환경을 제공한다.한편, 플레어(FLR)는 4.66% 상승하며 현재 가격은 33원이다. 비트겟토큰(BGB)은 4.08% 상승해 7443원에 거래되고 있다. 같은 시각 맨틀(MNT)는 2.55% 상승했으며, 현재 가격은 2362원이다. 지캐시(ZEC)는 2.08% 상승하며 7만 760원에 거래 중이다. 마지막으로 커브 파이낸스 토큰(CRV)은 2.03% 상승해 1124원의 가격을 기록하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자