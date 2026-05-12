LPGA 시즌 세번째 톱10 최혜진, 세계랭킹 15위

세줄 요약 최혜진, LPGA 미즈호 오픈 공동 3위

시즌 세 번째 톱10, 세계 15위 상승

김효주 3위 유지, 박현경 74위 도약

이미지 확대 최혜진이 티샷하기 전 목표 지점을 응시하고 있다.

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미국여자프로골프(LPGA)투어 미즈호 아메리카스 오픈에서 이번 시즌 세번째 톱10에 진입한 최혜진의 세계 랭킹이 2계단 상승했다.최혜진은 12일 발표된 여자골프 주간 세계 랭킹에서 지난주 17위에서 15위가 됐다.최혜진은 11일 끝난 미즈호 아메리카스 오픈에서 공동 3위를 차지했다. 시즌 세 번째 톱10이자 시즌 최고 순위였다.10일 한국여자프로골프(KLPGA)투어 NH투자증권 레이디스 챔피언십에서 우승한 김효주는 세계 랭킹 3위를 유지했다. 1타차로 준우승한 박현경은 지난주 84위에서 74위로 10계단 올랐다.미즈호 오픈에서 우승한 지나 티띠꾼(태국)은 1위 넬리 코르다(미국)에 이어 2위를 지켰다.권훈 기자