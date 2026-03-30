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보이스캐디, ‘탈골스윙’ 나병관과 후원 계약 연장

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권훈 기자
수정 2026-03-30 11:04
입력 2026-03-30 11:04
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나병관(왼쪽)과 김준오 대표. 브이씨 제공.
나병관(왼쪽)과 김준오 대표. 브이씨 제공.


골프 거리측정기 대표 브랜드 보이스캐디(㈜브이씨, 대표 김준오)가 ‘탈골스윙’의 창시자 나병관과 후원 계약을 연장했다고 30일 밝혔다.

나병관은 지난 2024년부터 내년까지 4년 내리 보이스캐디 후원을 받는다.

나병관은 50만 명 이상 구독자를 보유한 유튜브 채널 ‘탈골스윙’과 SBS골프 아카데미, 인스타그램 등 주요 미디어를 통해 보이스캐디 제품을 실제 레슨 및 라운드 맥락에서 자연스럽게 노출하며 브랜드 신뢰도를 높이는 데 크게 기여했다.

나병관은 작년 한국프로골프(KPGA) 챔피언스투어 ‘레전드 클래식 시리즈 6’에서 우승을 차지하는 등 레슨 코치와 현역 투어 선수를 병행하고 있다.


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나병관은 제품 개발 과정에 직접 참여하며 보이스캐디 제품의 경쟁력을 높이는 데 기여하는 한편, 온·오프라인 콘텐츠 제작과 선수 SNS 채널을 통한 커머스 활동 등으로 브랜드 가치를 적극적으로 전달할 예정이다.

권훈 기자
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