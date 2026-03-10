혼마골프, 프리미엄 라인 ‘베레스 10’ 출시

이미지 확대 혼마골프 베레스10 골프클럽. 혼마골프 제공.

혼마골프가 프리미엄 라인 베레스10(BERES 10) 시리즈를 시장에 내놓는다고 10일 밝혔다.베레스 10은 일본 사카타 현지에서 제작했으며 일관성, 정교한 컨트롤, 그리고 가벼운 스윙에서도 구현되는 강력한 퍼포먼스를 동시에 갖췄다고 혼마골프는 설명했다.베레스 10은 드라이버, 페어웨이 우드, 하이브리드, 아이언으로 라인업 되며 2스타부터 5스타까지 등급 구성으로 출시된다. 등급별로 샤프트 설계와 적용 기술을 차별화해 골퍼의 스윙 특성과 취향에 맞는 선택이 가능하도록 설계됐다.이번 시리즈에서는 직전 모델 베레스 9의 아마크FX에서 한 단계 더 진화한 아마크 플라이트(ARMRQ FLIGHT) 샤프트가 적용된다. 경량화된 5축으로 변화되면서 구속이 더 빨라졌다. 샤프트의 내부 소재는 고강도, 고탄성 섬유인 토레이카 T1100G를 메시 구조에 적용하며 임팩트의 효율성을 극대화했다. 이는 기존 10축 샤프트 이상의 견고함을 지난다고 회사는 설명했다.헤드 디자인은 1834년부터 이어져 온 일본 전통 유리 공예 ‘에도 키리코’에서 영감을 받아, 정교한 기하학적 패턴과 절제된 우아함을 현대적으로 재해석했다. 기술적 탁월함과 미적 세련미가 공존하는 베레스 10의 철학을 외관으로 구현했다.권훈 기자