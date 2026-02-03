브리지스톤골프, 10세대 V300 아이언 V300 X 출시

이미지 확대 브리지스톤골프가 출시하는 10세대 V300 아이언 V300 X . 브리지스톤골프 제공.

브리지스톤골프가 V300 아이언 10세대 V300 X를 출시한다고 3일 밝혔다.V300 아이언은 지금까지 24년 동안 세대를 거듭할수록 헤드 구조와 페이스 설계, 번호별 구성까지 수많은 개선과 검증을 통해 완성도를 높여왔다.이번 10세대 V300 X는 세가지의 장점이 돋보인다.먼저 단조 아이언 특유의 타구감이 더 좋아졌다. 헤드 백페이스 구간을 두껍게 설계한 덕분이다..241CB, 242CB+ 라인업에 적용되어 투어 프로들의 호평을 받았던 ‘투어 컨택트 솔’ 디자인을 채용해 임팩트 순간부터 매끄럽게 빠져나가는 편안한 스윙을 가능하게 했다.세밀해진 번호별 관성 모멘트 배치로 실전에서 일관된 퍼포먼스를 낼 수 있도록 했다.외관도 더 날렵해졌다.브리지스톤골프는 V300 출시에 이어 5년 만에 한국형 드라이버와 신형 타이거 우즈 볼을 출시할 계획이라고 덧붙였다.권훈 기자