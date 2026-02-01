김시우, 2주 연속 톱10 예약...PGA 파머스 인슈어런스 오픈 3R 3위

이미지 확대 티샷하는 김시우.

김시우가 미국프로골프(PGA) 투어 2주 연속 톱10 진입을 눈앞에 뒀다.김시우는 1일(한국시간) 미국 캘리포니아주 샌디에이고의 토리파인스 골프코스 사우스코스(파72)에서 열린 PGA투어 파머스 인슈어런스 오픈(총상금 960만달러) 3라운드에서 버디 7개와 보기 2개, 더블보기 1개를 묶어 3언더파 69타를 쳤다.중간합계 13언더파 203타를 적어낸 김시우는 히사쓰네 료(일본)와 함께 공동 3위로 최종 라운드에 나선다.김시우는 올해 소니오픈 공동 11위, 아메리칸 익스프레스 공동 6위 등 시즌 초반 연달아 상위권 성적을 내고 있다. 이번에 10위 이내에 들면 2주 연속 톱10 입상이다.21언더파 195타를 때려 선두를 질주한 저스틴 로즈(잉글랜드)에 8타나 뒤져 최종 라운드에서 따라 잡기가 쉽지 않지만 우승 기대도 남겼다.1980년생으로 46세인 로즈는 2위 조엘 데이먼(미국)에게 6타나 앞서 지난해 8월 페덱스 세인트주드 챔피언십 이후 6개월 만에 투어 13승 달성 가능성을 부풀렸다.김시우는 12번 홀(파4) 더블보기로 주춤했으나 14∼16번 홀에서 3연속 버디에 이어 18번 홀(파5)도 버디로 마무리하며 기분 좋게 3라운드를 끝냈다.특히 16번 홀(파3)에서는 12ｍ 정도 긴 버디 퍼트를 넣고 기세를 올렸다.김성현은 공동 45위(4언더파 212타)에 그쳤고 김주형은 73위(1오버파 217타)에 머물렀다.LIV 골프를 탈퇴하고 이번 대회에서 PGA 투어 복귀전을 치른 브룩스 켑카(미국)는 공동 61위(2언더파 214타)로 기대에 미달했다.권훈 기자