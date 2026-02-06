메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

WBC 보러 도쿄돔 갈까…KBO, 일본·대만전 응원단 운영

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
김기중 기자
김기중 기자
수정 2026-02-06 15:03
입력 2026-02-06 15:03
이미지 확대
KBO
KBO


한국야구위원회(KBO)가 다음 달 일본 도쿄돔에서 열리는 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 본선 1라운드 일본·대만전 원정 응원단을 모집한다고 6일 밝혔다. 9일 오전 11시부터 KBO 공식 홈페이지(www.koreabaseball.com)에서 선착순으로 진행한다.

응원단 패키지는 일본전 1경기 관람을 포함한 2박 3일 패키지(3월 6~8일)와 일본전, 대만전 2경기 관람을 포함한 3박 4일 패키지(6~9일) 두 종류로 구성했다.

7일 일본전에는 도쿄돔 3루 외야석 F02, 03블록을, 8일 대만전에는 도쿄돔 3루 내야석 A38, 39블록을 대한민국 원정 응원석으로 활용한다. 원정 응원단 참가자 전원에게는 현장 응원 시 활용할 수 있는 티셔츠, 응원 페이퍼스틱, 머플러 등을 기념품으로 준다.

국가대표팀 도쿄돔 원정 응원단 패키지 신청 관련 자세한 내용은 KBO 공식 홈페이지와 모바일 앱에서 확인할 수 있다.

김기중 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
KBO가 모집하는 원정 응원단 패키지는 총 몇 종류인가?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기