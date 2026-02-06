WBC 보러 도쿄돔 갈까…KBO, 일본·대만전 응원단 운영

이미지 확대 KBO

한국야구위원회(KBO)가 다음 달 일본 도쿄돔에서 열리는 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 본선 1라운드 일본·대만전 원정 응원단을 모집한다고 6일 밝혔다. 9일 오전 11시부터 KBO 공식 홈페이지(www.koreabaseball.com)에서 선착순으로 진행한다.응원단 패키지는 일본전 1경기 관람을 포함한 2박 3일 패키지(3월 6~8일)와 일본전, 대만전 2경기 관람을 포함한 3박 4일 패키지(6~9일) 두 종류로 구성했다.7일 일본전에는 도쿄돔 3루 외야석 F02, 03블록을, 8일 대만전에는 도쿄돔 3루 내야석 A38, 39블록을 대한민국 원정 응원석으로 활용한다. 원정 응원단 참가자 전원에게는 현장 응원 시 활용할 수 있는 티셔츠, 응원 페이퍼스틱, 머플러 등을 기념품으로 준다.국가대표팀 도쿄돔 원정 응원단 패키지 신청 관련 자세한 내용은 KBO 공식 홈페이지와 모바일 앱에서 확인할 수 있다.김기중 기자