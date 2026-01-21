“국가대표는 나의 자랑이자 영광” 이정후 WBC 간다

美 출국 앞두고 인천공항서 소식 밝혀

“어린 나이 아냐” 중간 가교 역할 다짐

“수비·주루로도 도움 되는 선수 될 것”

이미지 확대 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 21일 인천국제공항 제2터미널에서 출국 전 인터뷰를 하고 있다. 2026.1.21 연합뉴스

이미지 확대 이정후가 21일 인천국제공항 제2터미널에서 출국하고 있다. 2026.1.21 연합뉴스

미국 프로야구 메이저리그(MLB) 3년 차를 맞는 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에 출전한다. 대표팀으로서는 천군만마를 얻게 됐다.이정후는 21일 미국 출국에 앞서 인천국제공항에서 취재진을 만나 “WBC에 나가게 됐다”고 밝혔다. 그간 대회 참가 여부에 대해 말을 아끼며 야구 국가대표팀이 진행한 사이판 1차 전지훈련에도 불참했던 그는 이날 확실하게 참가 소식을 전했다.이정후는 “사실 (구단이 얼마 전) 한국에 왔을 때 얘기를 나누긴 했다”면서 “그때도 거의 확정은 돼 있는 상태였지만 그래도 확실하게 얘기가 마무리된 상태에서 말씀드리는 게 나을 것 같다고 생각했다”고 말했다.WBC 참가는 2023년에 이어 두 번째다. 이정후는 “오랜만에 국가대표 유니폼을 입게 돼 경기를 할 수 있어 영광스럽다”면서 “항상 국가대표로 나가는 것은 저의 자랑이고 영광이었다. 준비 잘해서 일본에서 선수들과 건강하게 만났으면 좋겠다”고 말했다.우선 팀의 스프링캠프가 열리는 미국 애리조나주 스코츠데일에서 훈련하다가 3월 초 일본에서 대표팀에 합류한다. MLB 규정상 공식 일정 이전에 합류해도 경기를 뛸 수 없어 차라리 시범경기를 소화하는 게 낫다고 판단해 이런 일정을 짰다.이정후는 대표팀에서 고참과 후배들 사이의 중간 다리 역할을 맡겠다는 각오도 전했다. 이정후는 “대표팀에 가게 되면 이제 적은 나이도 아니고 경험이 적은 선수도 아니기에 가교 역할을 잘해야 한다고 생각한다”면서 “WBC에서 좋은 성적을 거둘 수 있도록 최선을 다하겠다”고 다짐했다. 최근 김하성(애틀랜타 브레이브스)과 송성문(샌디에이고 파드리스)도 부상으로 대표팀 합류가 불발된 만큼 그의 역할은 더욱 막중하다.빅리그 3년 차를 맞아 새 시즌을 향한 각오도 전했다. 데뷔 첫해에 어깨 부상으로 37경기 만에 시즌을 조기 마감했고 지난해에는 풀타임을 뛰며 150경기 타율 0.266(550타수 149안타) 8홈런 55타점 10도루 73득점에 OPS(출루율+장타율) 0.734의 성적을 냈다.이정후는 “비시즌 동안 재활하지 않고 훈련만 한 것 같아 너무 좋았다”면서 “올해는 작년보다 훨씬 발전에서 팀에 도움이 되는 선수가 되고 싶다”고 다짐했다. 지난해 몇 차례 아쉬움을 보였던 수비에 대해서도 더 나아진 모습을 보여주겠다는 각오도 전했다. 이정후는 “타격이 안 됐을 때는 수비, 주루로도 도움이 되는 선수가 되고 싶다”면서 “기복 없는 시즌을 보내 더 많은 경기에 출전하고 싶다”고 말했다.류재민 기자