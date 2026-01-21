“꼭 필요한 선수” FA 조상우 드디어! KIA와 2년 15억 계약

장기 협상 끝에

이미지 확대 조상우(왼쪽)가 21일 광주 기아 챔피언스 필드에서 심재학 단장과 자유계약선수(FA) 계약을 체결한 뒤 기념 사진 촬영을 하고 있다. 2026.1.21 KIA 타이거즈 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

KIA 타이거즈와 조상우가 오랜 협상 끝에 자유계약선수(FA) 계약을 마쳤다.KIA는 21일 조상우와 계약 기간 2년 총액 15억원(계약금 5억원·연봉 8억원·인센티브 2억원)에 계약했다고 밝혔다. 이로써 조상우도 23일 출국하는 KIA의 스프링캠프에 함께할 수 있게 됐다.조상우는 2013년 신인 드래프트 전체 1순위로 히어로즈 구단에 입단했다. 지난 시즌 KIA에 합류해 72경기 60이닝 6승 1세이브 55탈삼진 평균자책점 3.90을 기록했다. 28홀드를 따내 개인 한 시즌 최다 홀드 기록도 경신했다. 프로통산 기록은 415경기 39승 89세이브 82홀드 485탈삼진 평균자책점 3.21이다.조상우의 계약이 늦어지면서 KIA가 당초 발표한 스프링캠프 명단에도 빠져 있었다. 그러나 KIA는 지속해서 조상우가 꼭 필요한 선수라는 입장을 밝혔고 이날 협상을 마치게 됐다.조상우는 “계약 소식을 빠르게 전하지 못해 팬들께 죄송하다”는 말부터 꺼냈다. 그는 “늦어진 만큼 더 단단히 마음먹고 시즌을 준비할 계획이고 챔피언스 필드 마운드에 올라 멋진 모습으로 팬들께 보답하겠다”며 “계약 기간 동안 개인 성적은 물론 팀에 큰 보탬이 되는 선수가 될 것이고 2년 뒤 재계약 협상에서 구단의 좋은 평가를 받도록 노력하겠다”고 소감을 전했다.심재학 KIA 단장은 “조상우는 지난 시즌 팀 내 최다 홀드를 기록하며 필승조로 활약했다”. 우리 팀에 꼭 필요한 선수이고, 올 시즌에도 중요한 순간마다 승리를 지켜내며 팀 불펜에 큰 힘이 될 것으로 기대한다”고 말했다.류재민 기자