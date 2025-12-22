‘현대’는 사라지지 않는다…장시환 LG행, 현역 연장

한화에서 방출 후 새 둥지 찾아

이미지 확대 한화 이글스 시절의 장시환. 한화 제공

프로야구 LG 트윈스가 자유계약선수로 풀린 베테랑 투수 장시환(38)과 포수 김민수(34)를 영입했다고 22일 밝혔다.장시환은 2007년 신인 드래프트 2차 1라운드 전체 2순위로 현대 유니콘스에 입단했다. 이후 히어로즈, kt 위즈, 롯데 자이언츠를 거쳐 한화 이글스에서 뛰었다. 프로 통산 성적은 416경기 29승 74패 34세이브 35홀드 평균자책점 5.31이다. 다만 올해는 1군에서 한 경기도 뛰지 못하고 방출됐다.선수 생활을 마감할 것 같았던 장시환이 새 소속팀을 찾으면서 왕년의 왕조 현대의 추억도 계속 이어지게 됐다. 현대는 모기업이 어려움을 겪으면서 야구단을 포기했고 히어로즈 구단이 인수했다. 당시 현대 소속이었던 오재일(39)과 정훈(38), 황재균(38)마저 올해 시즌을 끝으로 은퇴하면서 프로야구에서는 현대의 역사가 사라지는 듯했으나 장시환이 선수 생활을 연장하면서 명맥이 남게 됐다.김민수는 2014년 신인 드래프트 2차 2라운드 24순위로 한화에 입단해 2017년부터는 삼성 라이온즈에서 뛰었다. 1군 통산 성적은 160경기 타율 0.198 4홈런 27타점이다.LG는 “장시환은 경험이 풍부한 베테랑으로 투수진 강화에 도움이 될 것이며, 김민수는 안정된 수비로 포수진에 힘을 보탤 것”이라며 “두 선수 모두 성실함을 바탕으로 좋은 모범이 될 것”이라고 기대감을 나타냈다.류재민 기자