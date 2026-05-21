손기민, 한국미드아마골프 우승

세줄 요약 손기민, 한국미드아마추어골프선수권대회 첫 우승

최종 합계 2언더파 214타, 허지백 1타 차 제압

내년 코오롱 한국오픈 출전권 확보

이미지 확대 우승 트로피에 입맞추는 손기민. 대한골프협회 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

손기민이 한국 최고의 순수 아마추어 골퍼를 가리는 참마루건설배 제32회 한국미드아마추어골프선수권대회에서 우승했다.손기민은 21일 전남 나주시 골드레이크CC(파72)에서 열린 대회 최종라운드에서 버디 3개, 보기 1개로 70타를 쳐 최종 합계 2언더파 214타로 우승했다.허지백을 1타차로 제친 손기민은 내년 코오롱 제69회 한국오픈골프선수권대회 출전권을 받았다.국내 아마추어 최고 대회는 한국아마추어골프선수권대회지만, 프로 선수가 되기 위해 골프를 익힌 고교생 또는 대학생 등 엘리트 선수들이 겨루는 무대인 반면 한국미드아마추어골프선수권대회는 취미로 골프를 치는 진짜 아마추어 선수들이 경쟁하는 대회다.대한골프협회(KGA)의 8대 내셔널 타이틀 대회 중 하나다.난생 처음 한국미드아마추어골프선수권대회에서 우승한 손기민은 “이 자리에 오기까지 많은 분의 도움이 있었다. 기쁘고, 감사하다. 내셔널 타이틀 대회 우승이라 아직도 떨리고, 다른 생각은 잘 나지 않는다. 건강하게 오래오래 골프를 즐길 수 있도록 앞으로도 몸 관리를 잘하겠다”고 말했다.권훈 기자