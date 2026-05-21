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손기민, 한국미드아마골프 우승

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권훈 기자
수정 2026-05-21 16:01
입력 2026-05-21 16:01
세줄 요약
  • 손기민, 한국미드아마추어골프선수권대회 첫 우승
  • 최종 합계 2언더파 214타, 허지백 1타 차 제압
  • 내년 코오롱 한국오픈 출전권 확보
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우승 트로피에 입맞추는 손기민. 대한골프협회 제공.
우승 트로피에 입맞추는 손기민. 대한골프협회 제공.


손기민이 한국 최고의 순수 아마추어 골퍼를 가리는 참마루건설배 제32회 한국미드아마추어골프선수권대회에서 우승했다.

손기민은 21일 전남 나주시 골드레이크CC(파72)에서 열린 대회 최종라운드에서 버디 3개, 보기 1개로 70타를 쳐 최종 합계 2언더파 214타로 우승했다.

허지백을 1타차로 제친 손기민은 내년 코오롱 제69회 한국오픈골프선수권대회 출전권을 받았다.

국내 아마추어 최고 대회는 한국아마추어골프선수권대회지만, 프로 선수가 되기 위해 골프를 익힌 고교생 또는 대학생 등 엘리트 선수들이 겨루는 무대인 반면 한국미드아마추어골프선수권대회는 취미로 골프를 치는 진짜 아마추어 선수들이 경쟁하는 대회다.

대한골프협회(KGA)의 8대 내셔널 타이틀 대회 중 하나다.
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난생 처음 한국미드아마추어골프선수권대회에서 우승한 손기민은 “이 자리에 오기까지 많은 분의 도움이 있었다. 기쁘고, 감사하다. 내셔널 타이틀 대회 우승이라 아직도 떨리고, 다른 생각은 잘 나지 않는다. 건강하게 오래오래 골프를 즐길 수 있도록 앞으로도 몸 관리를 잘하겠다”고 말했다.

권훈 기자
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