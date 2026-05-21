체육공단, 스포츠산업 수출 기업 현장 간담회 개최

이미지 확대 국민체육진흥공단 제공

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국민체육진흥공단은 21일 중동전쟁에 따른 국제 시장 환경 변화에 대응하고 스포츠산업 수출 기업 지원 방안 마련을 위한 ‘2026 스포츠산업 수출 기업 현장 간담회’를 개최했다고 밝혔다.지난 20일 서울올림픽공원 내 스포츠코리아랩(SKL) 전시체험관에서 진행된 간담회에서 참석자들은 ‘물류비·원자잿값 상승 등 부담 가중’, ‘중동 지역 거래 불발로 인한 매출 감소’ 등을 애로사항을 꼽았다. 이에 맞춰 대체 시장 발굴을 위한 프로그램 확대, 해외 전시 참여 기회 및 마케팅 지원 확대 등에 대한 지원을 요청했다.체육공단은 중동전쟁 등에 따른 국제 리스크에 선제적으로 대응하기 위해 물류비 지원을 확대하고 수출 기업 애로사항에 대한 전문가 자문을 제공하는 ‘글로벌 이슈 컨설팅’을 신설한 바 있다. 현장 간담회에서 나온 건의 사항을 바탕으로 수출 기업 지원 방안을 수립할 계획이다.이제훈 전문기자