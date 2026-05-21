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체육공단, 스포츠산업 수출 기업 현장 간담회 개최

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이제훈 기자
이제훈 기자
수정 2026-05-21 15:51
입력 2026-05-21 15:51
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국민체육진흥공단 제공
국민체육진흥공단 제공


국민체육진흥공단은 21일 중동전쟁에 따른 국제 시장 환경 변화에 대응하고 스포츠산업 수출 기업 지원 방안 마련을 위한 ‘2026 스포츠산업 수출 기업 현장 간담회’를 개최했다고 밝혔다.

지난 20일 서울올림픽공원 내 스포츠코리아랩(SKL) 전시체험관에서 진행된 간담회에서 참석자들은 ‘물류비·원자잿값 상승 등 부담 가중’, ‘중동 지역 거래 불발로 인한 매출 감소’ 등을 애로사항을 꼽았다. 이에 맞춰 대체 시장 발굴을 위한 프로그램 확대, 해외 전시 참여 기회 및 마케팅 지원 확대 등에 대한 지원을 요청했다.

체육공단은 중동전쟁 등에 따른 국제 리스크에 선제적으로 대응하기 위해 물류비 지원을 확대하고 수출 기업 애로사항에 대한 전문가 자문을 제공하는 ‘글로벌 이슈 컨설팅’을 신설한 바 있다. 현장 간담회에서 나온 건의 사항을 바탕으로 수출 기업 지원 방안을 수립할 계획이다.

이제훈 전문기자
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