‘스키 여제’ 시프린, 6번째 알파인 월드컵 종합우승

이미지 확대 미카엘라 시프린.AP 연합뉴스

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‘스키 여제’ 미케일라 시프린(미국)이 국제스키연맹(FIS) 알파인 월드컵 2025~26시즌 여자부 종합 우승을 차지하면서 통산 6번째 시즌 1위에 올랐다.시프린은 25일(현지시간) 노르웨이 릴레함메르에서 열린 2025~26 FIS 월드컵 알파인 여자 대회전 경기에서 1, 2차 시기 합계 2분18초81을 기록해 11위에 올랐다.27명 중 11위를 차지한 시프린은 랭킹 포인트 1410점을 얻으며 2위 에마 아이허(독일·1323점)를 따돌리고 시즌 1위에 올랐다. 알파인 월드컵은 회전과 대회전, 슈퍼대회전, 활강 등 세부 종목의 시즌 성적을 포인트로 환산해 부문별 순위와 4개 세부 종목 종합 순위를 정한다.올해 회전 종목 10개 대회에서 9번 우승하는 압도적인 실력을 발휘한 시프린은 회전 부문과 종합 1위를 차지했다. 이와함께 2017년∼19년과 2022년∼23년에 이어 통산 6번째 시즌 종합 1위자리에 올랐다. 통산 6번째 시즌 1위는 안네마리 모저 프뢸(오스트리아)이 1970년대 달성한 것과 타이 기록이다. 린지 본(미국)은 2008년∼10년, 2012년 네 차례 종합 1위에 올랐다.여자부와 달리 남자부에서는 마르셀 히르셔(오스트리아)가 8번 종합 1위를 한 것이 최다 기록이다. 1995년생 시프린은 앞으로 여자부 신기록은 물론 히르셔의 기록도 뛰어넘을 가능성이 있다. 시프린은 올해 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서 회전 금메달을 따냈다.이제훈 전문기자